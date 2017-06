L'oeil du web - Un reportage collector de France 3 fait le buzz!

En 1975, ce reportage nous conseillait de boire 1,5 litres de bière par jour en pleine canicule. La nouvelle ministre de la justice vue par Twitter. Il joue de la guitare avec un Hand Spinner et c'est bluffant!

C'est l’œil du web, une chronique à retrouver sur France Bleu

De la bière pour supporter la chaleur: le reportage collector de France 3!

Ce reportage a été tourné en 1975 dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est le mois d’août et nous sommes en pleine canicule. Sauf qu'à l'époque on ne nous donne pas tout à fait les mêmes conseils qu'aujourd'hui. Il y a plus de 40 ans pour résister à la chaleur, on nous recommandait de boire de la bière!

Le journaliste précise même qu'on peut boire 1,5 litre de bière par jour sans danger pour la santé. Un reportage surréaliste quand on le regarde avec nos yeux de 2017 et qui fait réagir sur les réseaux sociaux

"La solution anti-canicule en 1975 était de boire 1,5L de bière par jour" je ne suis pas née à la bonne époque🤔🤦🏼‍♀️ — blondie (@Sasha_Flxr) June 21, 2017

1.5l de biere par jour en période de grand chaud : quelle bonne idée 😅 https://t.co/1Lql9PRMGJ — Captain Phoenix (@Marv_NYC51) June 22, 2017

Un conseil évidemment à ne pas suivre: pour se désaltérer l'eau reste la meilleure solution!

Qui est la nouvelle ministre de la justice?

Avec le hashtag #NicoleBelloubet, les internautes dressent le portrait de la nouvelle garde des sceaux.

Nicole #Belloubet quitte le conseil constitutionnel. Elle portait les tenues les plus gaies, la grisaille retombe sur les sages. pic.twitter.com/tR9SHKGnHx — L'optimisme (@Mr_DocteurRalph) June 22, 2017

Certains se trouvent même des points commun avec la ministre

On a donc 2 points commun Mme #Belloubet et moi :

Toulouse et Balavoine 🤗 https://t.co/0sdoxoXxS6 — Yves Chaumien (@YChaumien) June 22, 2017

Juriste de formation, Nicole Belloubet a été un temps adjointe de l'ancien maire PS de Toulouse et surtout membre du conseil constitutionnel.

// 30” from Auditions de Nicole Belloubet et de Nicole Maestracci, candidates au Conseil constitutionnel https://t.co/smROWhOefg pic.twitter.com/5PHSXbXMx4 — Made with Wellcut (@Wellcut_feed) June 21, 2017

Militante PS, défenseure des droits de la femme, la nouvelle ministre de la justice a également enseigné à Sciences Po Toulouse. Ses anciens élèves sont très fiers.

Nicole Belloubet, ma prof' de droit constit' , nommée Ministre de la Justice ! #Fierté Je vous le dis dès maintenant, elle est très calée. — Asif Arif (@AsifArifMa) June 21, 2017

Un guitariste cartonne avec sa reprise de Pulp Fiction

Connu sur les réseaux sociaux pour jouer de la guitare avec différents objets, le YouTubeur Davie504 s'attaque au Hand Spinner. Il se sert de cette toupie à la mode dans les cours de récré comme d'un médiator pour gratter sa basse et le résultat est bluffant

La fameuse toupie permet de faire un son très rapide sur les cordes de la guitare. En quelques jours, la vidéo a fait 2 millions de vues. On parie que le compteur n'a pas fini d'augmenter.