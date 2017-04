L'oeil du web - Un restaurant fait le buzz à Nantes

Le Reflet, premier restaurant en France avec des serveurs trisomiques. Une vidéo de l'office de tourisme du Quebec. Celine Dion fait monter un fan sur scène.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin, 5h40 mais pas seulement sur France Bleu.

L'insertion par le travail, pourquoi pas dans un restaurant ?

C'est un concept nouveau en France : un restaurant nantais, le Reflet, fait travailler 6 salariés, porteurs du gêne de la trisomie 21. Ils sont cuisiniers ou serveurs, et TF1 One leur a consacré un reportage. TF1 One, c'est le nouveau média numérique de TF1. Comme Brut pour France Télévision, il ne diffuse que sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook. Son reportage au Reflet est donc une vidéo :

À Nantes, ce restaurant est le premier en France à employer des personnes trisomiques. @RefletNantes pic.twitter.com/aNXPhecZPm — TF1ONE (@tf1one) April 14, 2017

Dans la salle du restaurant, on nous montre les fiches sur lesquelles les clients cochent, avec un tampon, ce qu'ils veulent manger. Et en cuisine, c'est une jeune femme trisomique qui est aux fourneaux. Les horaires de travail ont été aménagés, les salariés "extraordinaires" sont encadrés par trois personnes "ordinaires", dit le site internet du restaurant, et les clients sont priés de se montrer bienveillants. En tout cas, le reportage plaît beaucoup sur Facebook : quatre millions et demi de vues en six jours.

Chambre avec vues

C'est le titre de la vidéo publiée par l'office de tourisme du Quebec, pour nous donner envie de voyager avec lui. Le film nous fait suivre un couple qui se réveille dans un endroit différent chaque matin. Les berges du fleuve Saint Laurent, où l'on voit passer les baleines, Montréal, les parcs nationaux et même des vignobles. Cette vidéo est vraiment une invitation au voyage, et elle marche bien sur Facebook : près de quatre millions de vues en dix jours.

Une chanson pour Celine Dion

La diva a fait monter un de ses fans sur scène, la semaine dernière à Las Végas. Un certain Kristoff, qui chantait tellement fort dans la fosse, qu'elle lui a demandé de venir la rejoindre. Le jeune homme lui avoue alors, qu'il a écrit une chanson pour elle. Comme son idole l'invite à chanter, lui très sûr de lui, demande au pianiste de lui donner la note. Il chante alors, très haut pour un homme, mais Celine Dion est impressionnée. Elle va l'inviter en coulisses, après le spectacle, pour avoir le CD de la chanson. C'est donc une histoire qui peut avoir une suite très prochainement. Et là aussi, la vidéo fait déjà des milliers de vues sur Internet.