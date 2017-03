L'oeil du web - Un site pour ré-apprendre à traverser la rue !

Cette nouvelle plateforme s'adresse aux plus de 65 ans, mais pas seulement. Le défi de la Baleine Bleue inquiète les autorités. Un distributeur d'huîtres sur l’île de Ré.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin, 5h40 mais pas seulement, sur France Bleu.

540 piétons tués l'an dernier

C'est 15% de plus qu'en 2015. Pour y remédier, les deux associations Prévention Routière et Attitude prévention lancent une plateforme Internet. Comme les plus de 65 ans représentaient près de la moitié de ces victimes, elle s'adresse particulièrement à ce public, même si les plus jeunes sont également concernés. Ce site s'appelle "touspiétons.fr". Vous y trouverez des quizz pour se tester, et beaucoup de conseils. Des ateliers "Tous piétons" vont sillonner la France toute l'année, pour sensibiliser dans les clubs 3eme et 4eme âge. Ateliers qui se basent sur les éléments déjà présents sur le site. Il y a notamment le test de mobilité , qui permet de savoir si on sort suffisamment de chez soi, ou pas.

Attention au défi de la Baleine Bleue

C'est une mise en garde des autorités, rectorats et gendarmerie. Le "Blue Whale Challenge" s'adresse aux 12-15 ans. Coachés par un "parrain", les collégiens qui tombent dans ce piège ont des paris à réaliser chaque jour. Ça commence doucement : le premier jour, on leur demande simplement de s'écrire sur la main. Le deuxième, ils doivent se réveiller en pleine nuit pour écouter de la musique triste. Et puis, progressivement, l'adolescent est incité à faire des choses de plus en plus difficiles, comme marcher sur un toit, se scarifier ou se brûler la peau. Plusieurs cas ont été signalés en France. Heureusement, les jeunes concernés ont pu être stoppés avant le 50ème défi, qui consiste à se suicider. La gendarmerie en appelle aux adultes :

Le post Facebook de la gendarmerie du Pas de Calais, début Mars 2017 - capture d'écran

Des huîtres disponibles à toute heure

Un distributeur d'huîtres vient d'être installé sur l'île de Ré. C'est le deuxième après celui qui se trouve à Oléron, toujours en Charentes-Maritimes. France 3 en a fait un reportage, puis une vidéo, que la chaîne a postée sur YouTube. L'automate fonctionne comme une pompe à essence au niveau du paiement. Evidemment les casiers sont réfrigérés, et rechargés tous les jours. L'ostréiculteur qui l'a installé verra si ça suffit à satisfaire la demande, dans les mois qui viennent. En attendant, la vidéo plaît bien sur YouTube. Plus de 4000 vues en quinze jours, ce qui est honorable pour un sujet local sur YouTube.