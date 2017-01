L'oeil du web - Un site pour répondre aux questions d'argent

"Mes questions d'argent", un portail unique pour répondre à tout, ou presque. Un oiseau fait du snowboard sur un toit. La fille d'un chef d'orchestre imite ses gestes.

Un portail Internet unique pour vos questions d'argent

"Mes questions d'argent", c'est le nom de ce site. Le gouvernement a demandé à la Banque de France de regrouper sur une seule adresse, toutes les informations qui parlent de notre porte-monnaie. Il y a des questions de budget, avec des choses très basiques, comme "comment faire ses comptes", qui s'adresse plutôt aux jeunes. Mais d'autres problématiques sont plus complexes, comme cette vidéo sur la complémentaire santé :

La Sécurité Sociale nous y explique qu'elle a mis en place une aide, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une mutuelle. Et elle montre le chemin à suivre, pour en bénéficier. Ce site met également à votre disposition des dizaines d'autres thématiques : "comprendre mes impôts", "se séparer", "mes frais bancaires", "gérer un litige avec un assureur" ou même "besoin d'une voiture". Beaucoup de problèmes de tous les jours, pour lesquels on reçoit tous des conseils, mais pas toujours de véritables informations.

Un oiseau adepte des sports d'hiver

Vous avez bien lu. Cet oiseau, qui est du genre corneille ou corbeau, est filmé de la fenêtre en face, glissant sur un couvercle en plastique. Il descend plusieurs mètres, et remonte en volant, sans oublier son couvercle qu'il emporte dans son bec. Car un peu plus haut, il repose le couvercle et se replace dessus, pour une nouvelle séance de glisse. Ce qui aurait pu être un hasard à la première prise, est donc bien un hobby pour ce volatile, qui fait ainsi deux ou trois descentes.

La vidéo vient de Russie, un pays où il neige beaucoup, ce qui pourrait expliquer les aptitudes de cet oiseau pour les sports d'hiver. Elle a déjà cinq ou six ans sur YouTube et Dailymotion. En revanche, si vous l'avez vue sur Facebook, elle commence tout juste sa carrière.

Un jour Lara...imita son papa chef d'orchestre

Cette petite fille (qui s'appelle Lara) n'a même pas trois ans sur les images, mais elle nous fait un exercice de mime mémorable. Personne ne la voit, elle est derrière les choristes, et reproduit les gestes de son père avec une intensité théâtrale. Sourcils froncés, visage hyper concerné, elle vit sa musique. C'est drôle et attendrissant.

Du Kirghizistan où elle a été tournée en 2013, la vidéo est passée par les médias américains, pour atterrir aujourd'hui sur la page Facebook d'un site portugais de danse orientale. C'est ça aussi la magie d'Internet !