L'oeil du web -Un tuto beauté qui cache un lourd message

Un spot contre les violences conjugales maquillé en tutoriel démaquillage. Un plongeur se bat avec un requin. Archives : Michael Jackson répète "Thriller" avec ses danseurs.

Un tutoriel beauté contre les violences faîtes aux femmes

Il y a un véritable effet de surprise dans ce spot, tourné exclusivement pour Internet. Tout commence comme dans n'importe quel blog beauté. Inès, la jeune femme qui se présente à l'écran, a tout l'air d'une YouTubeuse "de base". Avec un grand sourire, elle se secoue les cheveux, joue avec sa laque, et sourit comme dans un feuilleton américain. On se dit alors qu'on a affaire à une véritable caricature de tuto beauté. La suite va nous donner raison :

Au fur et à mesure qu'Inès passe le coton sur son visage, de vilains bleus apparaissent, et son sourire s'en va. On comprend alors la supercherie, pour mieux nous interpeller sur les violences faîtes aux femmes.

"Au Maroc, 6 femmes sur 10 sont victimes de violences conjugales"

C'est ce que dit la fin de la vidéo. Traduites en anglais et en arabe, ces images sont destinées à faire le tour du monde. En France, les chiffres sont difficiles à trouver, mais la violence conjugale est aussi très présente. On sait que 150 femmes en meurent tous les ans, mais pas combien en souffrent (sans en mourir) exactement. Peut-être 600 000, peut-être plus. Un dernier chiffre : d'après l'ONU, une seule femme battue sur dix ose porter plainte dans le monde.

Les dents de la mer

Un plongeur australien a filmé sa partie de pêche, et sa rencontre avec un requin, qui aurait pu mal tourner, s'il n'avait pas eu son harpon.

On sait que ça s'est bien terminé pour le plongeur, puisque l'on a ses images. En revanche, il n'est pas certain qu'il ait pu récupérer son harpon !

Une répétition du clip de Thriller

Internet n'oublie pas Michael Jackson : une répétition de "Thriller" circule en ce moment sur Facebook. Un document d'archive pour les fans. Il date du début des années 80, le jeune Michael répète la chorégraphie des zombies, dans une salle de danse.

Les images ont été postées il y a six ans sur YouTube, elles sont très abîmées (comme le son d'ailleurs) et restent plutôt confidentielles pour l'instant. En revanche, la vidéo est très partagée sur Facebook depuis que le site "Aufeminin" les a postées. Et, plus de sept ans après la mort de Michael Jackson, ce document confirme qu'il était un danseur-né.