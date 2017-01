L'oeil du web - Un tutoriel pour retirer le film teinté sur les vitres de voiture

Economisez du temps et de l'argent, avec cette vidéo. Un bébé sauve son frère jumeau, après avoir fait tomber la commode. France Bleu Belfort-Montbéliard porte les croissants.

Comment retirer le film teinté sur la vitre d'une voiture

C'est ce que nous explique ce tutoriel qui fait le buzz sur Facebook. Il a été réalisé par un garagiste qui a vu ce nouveau "marché" se développer en Décembre 2016. Les automobilistes savaient qu'au 1er Janvier 2017, les vitres teintées à l'avant des voitures allaient être interdites. Ceux qui étaient équipés de ce genre de gadget se sont donc renseignés pour s'en débarrasser. Certains petits malins ont flairé la bonne affaire, et demandent une centaine d'euros pour faire ce qu'on appelle une "dépose de film". Ce garagiste a donc eu pitié d'eux :

Ça dure 6 minutes en tout et pour tout. Il suffit de se munir de produit vaisselle, d'un pulvérisateur et d'un cutter. Ce tutoriel fait un tabac sur Facebook : 150 000 vues en moins de quinze jours. C'est le plus regardé. Il en existe en effet des dizaines d'autres sur Internet, et notamment sur YouTube.

Un jumeau de deux ans sauve son frère

Après pas mal d'hésitations, et une grosse bêtise, le petit garçon finit par trouver le moyen de soulever la commode sous laquelle son jumeau est coincé. Il aura fallu deux longues minutes, pendant lesquelles on se demande pourquoi il ne réagit pas plus vite, et s'il souhaite vraiment sauver son frère. Il faut dire aussi qu'au départ les deux enfants étaient partis pour une bonne partie de rigolade, ils tentaient d'escalader la commode de leur chambre, et de rentrer dans les tiroirs.

Les images, tournées par la vidéo-surveillance installée dans la chambre des petits, ont fait le tour du monde : 8 millions de vues sur YouTube en quelques jours. Les parents ont décidé de les mettre en ligne, pour alerter d'autres parents sur la nécessité de fixer au mur, les meubles destinés aux chambres d'enfants. Mais beaucoup d'internautes les ont ensuite interpellés sur le fait qu'ils n'aient rien entendu de l'incident.

France Bleu Belfort Montbéliard offre les croissants

Chaque matin à 7h55, l'animateur du matin Stephane Veaux gâte ses auditeurs, et se transforme en "Super Croissants", pour agrémenter leur petit-déjeuner. L'équipe de France Bleu Belfort-Montbéliard a même réalisé et posté une vidéo de promotion.

La vidéo est très regardée : près de 5000 vues dès les premiers jours sur la page Facebook de France Bleu Belfort-Montbéliard, où les auditeurs ont l'air de faire la queue pour avoir droit, eux aussi, à leurs croissants du matin !