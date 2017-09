L’œil du Web - Un YouTubeur parodie la présentation du nouvel iPhone

La parodie de la présentation de l'iPhone X par un YouTubeur bien inspiré. Un professeur d'anglais lance une gamme de stickers pour motiver ses élèves. Le propriétaire d'un porte-feuille perdu il y a un an le retrouve grâce à facebook.

Les mises en scènes d'Apple à chaque présentation des nouvelles versions de son iPhone sont toujours des grands événements très préparés et attendus par les fan de la marque à la pomme mais aussi par... ses détracteurs.

C'est le cas d'un YouTubeur qui, à peine la présentation du nouvel iPhone X ce mardi 12 septembre, s'est empressé d'en faire une parodie. Bien inspirée apparemment puisque plus de 2 millions de personnes déjà l'ont regardée.

La vidéo rend notamment ridicule les nouvelles émoticônes qui bougent et parlent grâce à la nouvelle technologie de reconnaissance faciale. Le YouTubeur qualifie même le nouveau bijou californien de "machine à Emoji à 1 000 dollars !"

Quant à la technologie de reconnaissance faciale elle-même, en plus d'être jugée "inutile" par le YouTubeur, il "l'accuse d'aspirer notre âme à la manière des Détraqueurs" d'Harry Potter ajoutant que "c'est comme ça que les téléphone se rechargent".

Mais c'est surtout au prix qu'il s'en prend : 999 dollars. L'équivalent "d'un bon ordinateur portable, deux consoles Nintendo switch avec des jeux ou encore 50 albums de U2".

Mais ce YouTubeur qui aime ce moquer d'Apple n'en est pas à sa première. C'est apparemment sa spécialité de parodier les présentations des nouveaux iPhones.

Un professeur d'anglais lance des vignettes à coller sur les copies de ses élèves pour les encourager

Monsieur Le Prof (@MsieurLeprof), sans doute le professeur le plus connu de la toile, a lancé un nouveau projets : des stickers pour encourager ses élèves.

Celui qui se présente lui-même sur les réseaux sociaux comme un "prof d'anglais #EthiqueEtResponsable en banlieue parisienne" partage déjà sur facebook et twitter son quotidien d'enseignant à près de 300 000 abonnés.

Il a décidé de lancer un financement participatif pour son nouveau projet de vignettes à coller sur les copies des élèves.

24 vignettes humoristiques et hautes en couleur qu'il a crée en partenariat avec l'illustratrice Claude Combacau.

Et il a déjà dépassé son objectifs de 300 préventes alors que le délai n'est pas atteint. Si vous voulez donc pré-commander vos vignettes vous aussi, c'est par ici.

Un porte-feuille retrouvé un an après grâce à facebook

Facebook a une nouvelle histoire de retrouvailles à son actif : celle d'un homme et de son portefeuille ! Ce sont les journaux Ouest-France et Le Télégramme qui nous la racontent.

L'an dernier, Hervé, un Breton qui vit à New-York, passe ses vacances dans les Côte-d'Armor. Il fait un jour une promenade en pédalo sur le lac de Guerlédan et c'est là qu'arrive le drame : son portefeuille - un cadeau d’anniversaire - tombe à l'eau.

Quelques mois plus tard, le niveau de l'eau a baissé et le porte-feuille est repéré par un kayakiste. Cet homme originaire de Béthune, dans le Pas-de-Calais, se met donc à la recherche du propriétaire et contacte l'épouse d'Hervé sur facebook ces derniers jours.

Et voilà le propriétaire retrouvé ! Et comme le monde est (tout) petit, il se trouve que la fille d'Hervé habite à Versailles tout comme le gendre du kayakiste de Béthune. On connaît donc la prochaine escale du porte-feuille avant son retour à New-York.