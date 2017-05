L' Oeil du Web - Une agence Pôle emploi crée la polémique avec son planning type du chômeur

C'est un véritable bad buzz pour l'agence Pôle emploi de Compiègne-Margny (Oise) après la publication d'une infographie sur la journée type du demandeur d'emploi.

C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin sur France Bleu.

Le bad buzz pour une agence de Pôle emploi

L'agence Pôle emploi de Compiègne Margny dans l'Oise aurait mieux fait de ne pas publier cette infographie sur sa page Facebook. En cause, la "journée type du demandeur d'emploi", demandeur d'emploi qui plus est "efficace", décrite dans ce schéma. Elle commence par un réveil en exercice à 7h45, suivi d'un douche puis du petit-déjeuner (au cas où les chômeurs oublieraient de se nourrir) pour se mettre au travail, c'est-à-dire à la recherche active d'un emploi de 9h15 à 12 heures, etc., la journée se terminant à 17h30. Un programme qui n'a pas du tout plu aux chômeurs en question et qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux.

Pole Emploi te parle, faignasse inorganisée pic.twitter.com/NLgqnMEDVC — Courant Anarchostal (@anarchommintern) May 23, 2017

@pole_emploi honte sur vous à #Compiegne, ce n'est pas en stigmatisant les chômeurs qu'ils vont retrouver un taf, c'est en les écoutant ! — twenty_hundred (@twenty_hundred) May 25, 2017

Devenir un jeune chômeur dynamique, c'est facile avec Pôle Emploi Compiègne - https://t.co/A7PInGY8vg pic.twitter.com/ikyfClDgB9 — Deejay-Makina (@djmakina) May 24, 2017

Depuis, Pôle emploi a effacé cette publication de sa page Facebook et s'est excusé auprès des demandeurs d'emploi choqués.

Leur vidéo sur les tampons fait un carton sur Facebook

Camille et Justine sont deux jeunes youtubeuses. Dans leurs vidéos, elles évoquent tous types de sujets, des clients excessifs dans les restaurants - elles ont été serveuses toutes les deux, aux comportements de certains dans les transports. Dans leur dernière vidéo, c'est aux tampons qu'elles s'attaquent, un mois après avoir vu le documentaire diffusé sur France 5 "Tampon, notre ennemi intime". Leur vidéo a été partagée près de 30 000 fois sur Facebook. Et ce qui scandalise les deux jeunes femmes : la couleur blanche des tampons. Leur vidéo, tout en humour, ci-dessous.

Entre devenir papa et une demi-finale de championnat, le choix est vite fait pour cet entraîneur de basket

C'est la vidéo d'une conférence de presse et d'un échange entre Sarunas Jasikevicius et un journaliste qui fait le buzz sur Internet. L'un de ses joueurs, Augusto Prima, a dû partir subitement car sa femme était en train d'accoucher. Mais visiblement, cela a choqué le journaliste qui demande s'il est normal que le joueur parte de la sorte et laisse tomber son équipe. Le coach a du mal à croire la question qu'on lui pose mais finit par répondre : "Quand vous aurez votre premier enfant, vous comprendrez. Rien n'est plus magique que la naissance d'un enfant. Pas les titres. Augusto Lima est aux anges et je le suis pour lui !" C'est ce qui s'appelle avoir le sens des priorités.