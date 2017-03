L'oeil du web - Une épicerie bio et discount sur Internet

Du Bio moins cher, c'est ce que propose Aurore Market. Un site pour trouver le trajet le moins cher et le plus rapide. Deux jumeaux font les mêmes gestes sur un terrain de basket.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin, 5h40 mais pas seulement, sur France Bleu.

Aurore Market, future épicerie bio et discount sur le web

C'est encore un projet, mais il fédère déjà des milliers d'internautes. 8500 exactement. Aurore Market s'adresse à tous ceux qui voudraient utiliser plus de produits biologiques dans leur vie de tous les jours. Pour s'alimenter, eux et leur famille, mais aussi pour le ménage de la maison, ou pour la salle de bains. L'argument "Santé" n'est jamais loin, très vite contrecarré par la contrainte "Prix" : les produits bio, dans le commerce, sont plus chers que les autres, et tout le monde ne peut pas se permettre ce budget, même ceux qui sont convaincus que le bio est meilleur pour soi et la planète. D'où l'idée de cette plateforme commerciale, où les adhérents pourraient commander leurs produits, et se faire livrer chez eux, moyennant un abonnement de 30 à 60 euros. Tout le concept est résumé dans cette vidéo, postée sur YouTube et Facebook :

L'ouverture du site est annoncée pour la rentrée de septembre 2017. Aurore Market finalise son catalogue, qu'elle présentera en Avril. C'est à ce moment-là aussi que débutera la collecte de fonds. On pourra alors adhérer pour 30 euros, au lieu de 60 si l'on attend l'automne. Et on aura droit à un mois de test, pour être sûr que l'offre correspond à nos attentes. Certains sur Facebook n'osent pas y croire, trouvant que tout cela est trop beau pour être vrai. Aurore Market répond sur sa page à tous leurs doutes, en avançant ses arguments. Il n'y a plus qu'à être patient, donc, pour voir le projet se réaliser.

Le trajet le plus rapide et le moins cher

C'est ce que vous calcule, en quelques minutes, le site Vivanoda, apparu en 2013 sur Internet. Plutôt que de se renseigner soi-même sur les différents sites de covoiturage, des compagnies aériennes, de la SNCF ou des cars qui ont établi des liaisons longue distance, Vivanoda fait le travail de collecte de données, et vous présente ensuite son comparatif, gratuitement. Exemple, pour un Paris-Amsterdam :

Comparatif d'un trajet Paris-Amsterdam, entre différents modes de transport - capture d'écran

Ces frères jumeaux ont la même réaction sur ce terrain de basket

La vidéo est étonnante : Alex et Justin jouent tous les deux dans la même équipe de basket, aux Etats-Unis. Ils ne se regardent pas, ont tous les deux les yeux fixés sur leur coéquipier, qui, dix mètres devant eux, tire et marque. Leur réaction est alors immédiate, et parfaitement coordonnée : ils lèvent la cuisse droite, explosent de joie avec le bras droit levé au ciel, avant de se précipiter (en mode parallèle là aussi), pour aller féliciter le joueur qui a marqué.

On croirait une chorégraphie bien préparée. Les images, qui ne sont pas nouvelles sur YouTube, ont étonnées, jusqu'aux deux frères jumeaux eux-mêmes!