L'oeil du web - Une jeune trisomique lance un pari Facebook

Il suffit que 100 000 personnes "aiment" sa page. Combien gagnent nos députés, une question très partagée. Des fourmis en plein travail.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40, mais pas seulement sur France Bleu.

"Mélanie peut le faire"

C'est le nom de cette opération, montée en collaboration avec l'UNAPEI, collectif d'associations qui défendent les intérêts des handicapés. Mélanie est une jeune femme atteinte de trisomie 21, qui rêve de "présenter la météo à la télé". Elle lance donc un pari, sur sa page Facebook "Mélanie peut le faire". Il faut 100 000 "j'aime" sur la page de Mélanie, pour qu'elle puisse présenter cette fameuse météo, le 27 Mars. On ne sait pas pourquoi cette date, ni si cette condition des 100 000 "like" a été posée en préalable par une chaîne de télévision. Toujours est-il que ce geste personnel et collectif, en plus d'être gratuit et instantané, en dira long sur nos envies de diversité. On entend souvent que les médias ne laissent pas beaucoup de place aux handicapés. Le 27 Mars, dans un mois donc, Mélanie aura l'occasion de montrer que son sourire communicatif peut intégrer le PAF, ne serait-ce que pour quelques minutes. On est déjà à 40 000 "like", soit 40% de l'objectif. Le pari devrait donc être tenu.

Combien gagnent nos députés ?

C'est une enquête signée Biscuit Studio, un collectif de graphistes qui, en partant de l'actualité, s'est posé la question de ce que gagnaient nos élus. 7000 euros brut mensuel, plus les indemnités, on arrive à un total de 24 000 euros brut par mois, pour que le député paye ses communications, ses voyages, son personnel et son matériel informatique. Le tout pour une présence temporelle de 23% en moyenne à l'Assemblée. La vidéo totalise un million et demi de vues en dix jours.

L'union fait la force

C'est ce que nous disent ces fourmis, filmées alors qu'elles tractent un mille-pattes. La vidéo vient de Thaïlande apparemment. Elle a plus de deux ans, mais étonne toujours : on y voit des dizaines de fourmis noires, de grosses fourmis, se mettre en colonne pour tirer leur proie, jusqu'à la fourmilière.

Une chaîne de solidarité qui épate Facebook. Les images ont été vues par 24 millions d'internautes.