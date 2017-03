L'oeil du web - Une pétition pour la candidature de Barack Obama à la présidentielle

Une pétition en ligne pour la candidature de Barack Obama. Le décès de la blogueuse Manuela Wyler qui racontait son combat contre le cancer. Et des vidéos de super-héros qui font un carton sur YouTube.

C’est l’œil du web, une chronique à écouter chaque matin à 5h40 sur France Bleu.

Des internautes se mobilisent pour la candidature de Barack Obama

Maintenant qu'il est à la retraite pourquoi ne pas l'embaucher comme président en France. Voilà ce que dit la pétition sur le site Obama 2017. Le texte précise que l'ancien président américain a "le meilleur CV au monde pour faire le job". Les auteurs de cette pétition en ligne espèrent recueillir un million de promesses de vote avant le 15 mars et convaincre ainsi le jeune retraité de reprendre du service en France. Pour le moment, on en est loin, la pétition ne totalise que 48 000 signatures. Mais comme dit le slogan, en français sur le site, "oui on peut" !

Les hommages sur la toile à la blogueuse Manuela Wyler

C'est l'auteure du blog Fuck my cancer. Elle est morte la semaine dernière, emportée par Carlo, c'était le nom qu'elle avait donné à son cancer du sein pour carcinome lobulaire infiltrant, une maladie qui lui avait été diagnostiquée en 2013. En mai dernier, elle s'était confiée lors de l'émission 28 minutes sur Arte.

Il restera de Manuela Wyler son combat raconté sur son blog devenu un livre, "un coup de gueule souvent drôle" dit la préface. L'un de ces derniers tweets résume parfaitement le personnage : "Je teste les soins palliatifs chez Léon, pas de review Tripadvisor en perspective, on sait comment ça se termine."

Je teste pour vous les soins palliatifs chez Cher Léon. Pas de review TripAdvisor en perspective, on sait comment ça se termine. — Manuela Wyler (@mwyler) February 10, 2017

Un carton pour des vidéos complètement loufoques sur YouTube

Ce sont des vidéos qui font plusieurs millions de vues chacune en à peine quelques jours. Des petits films qui racontent des histoires de super héros, avec peu de paroles et beaucoup de musique. Des adultes déguisés en super-héros, Spiderman, Hulk, Joker ou encore la Reine des neiges. Dans une vidéo qui a fait plus de sept millions de vues par exemple, un faux Spiderman boit un soda et donne à manger à son chat. À court de boisson, il prend sa voiturette pour enfant et va en acheter chez un faux Hulk qui sort sa fausse caisse enregistreuse. Jusqu'à ce que de faux dinosaures arrivent et les attaquent. Comme dans les films, tout se termine bien, les dinosaures finissent dans la piscine. Mais sept millions de vues pour ça, c'est un réel mystère !