L'oeil du web - Une poule star d'Internet

Paulette la poule libre, web-série de 7 épisodes sur YouTube. La sonde Cassini attaque sa descente sur Saturne. Le pilote de l'avion lui apprend qu'il va être papa !

Une poule nous emmène à la découverte du terroir

C'est une poule normande, qui s'appelle Paulette, mais qui devrait bientôt sortir de sa belle région. La web-série a commencé l'été dernier, avec une vidéo toute simple. Paulette réalise, en écoutant la radio, qu'elle risque ses plumes en restant dans son élevage industriel.

"Paulette la poule libre" décide de partir, loin de son geôlier. Ses aventures, déclinées en vidéos sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook, nous font découvrir le terroir, normand d'abord : le Cotentin, les homards, les bons œufs made in Normandy :

Au fur et à mesure des épisodes (le septième est en cours de tournage), Paulette se rapproche de la nature, avec ce message pour les consommateurs : c'est toujours meilleur quand ça n'est pas industriel. Chaque vidéo fait plusieurs milliers de vue sur YouTube et Facebook. Le réalisateur, un ancien de Canal +, a eu cette idée en regardant sa poule dans son jardin. Mais en fait, il y a trois Paulettes, trois doublures pour assurer le rôle de notre volaille star du web. Qui va bientôt partir à la découverte d'autres régions de France, et que l'on devrait bientôt pouvoir suivre aussi à la télévision.

La Nasa imagine le crash programmé de la sonde Cassini

C'est le "Grand Final" de Cassini. Une vidéo qui nous emmène à des années-lumière de la Terre. La sonde Cassini prend des photos de Saturne depuis vingt ans. Depuis hier, c'est la fin de sa mission. Elle va traverser tous les anneaux les uns après les autres, pour se désintégrer dans l'atmosphère de Saturne, au mois de septembre. C'est cette lente descente aux enfers que la Nasa présente dans cette vidéo. C'est très bien fait, avec plein d'effets spéciaux. On pourra donc comparer, avec les vraies images que Cassini va nous envoyer, on l'espère, juste avant de s'écraser.

Etre pilote d'avion, c'est avoir tous les talents

Et celui-là en tout cas est un grand comédien. Au départ de Las Végas, il a été chargé d'un message pour un de ses passagers, et ne prend pas son rôle à la légère :

"Je voudrais votre attention pour le siège 29E, où voyagent Eric et sa femme Lisa. Eric, malgré le fait que tu n'aies rien gagné à Las Végas, tu décroches le jackpot. Félicitations. Tu vas être papa."

Les autres passagers applaudissent. Eric, partagé entre surprise et embarras, embrasse Lisa, qui remercie tout le monde. C'est beau l'amour en avion !