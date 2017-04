L'oeil du web - Une star de la télé américaine parle de la présidentielle française

John Oliver demande aux électeurs français "de ne pas faire de bêtises". Un mode d'emploi pour fabriquer son iPhone. Une compagnie aérienne qui propose jusqu'à 9.400 euros pour ne pas prendre l'avion (en cas de surréservation).

C'est l'œil du web, une chronique à écouter chaque matin à 5H40 sur France Bleu.

"Bonjour la France"

C'est l'une des plus grandes stars du petit-écran aux Etats-Unis. Présentateur de l'émission satirique Last Week Tonight, John Oliver rassemble chaque soir plusieurs millions de téléspectateurs. Dans son dernier monologue dimanche soir, l'animateur d'origine britannique brosse avec humour le portrait de chacun des onze candidats à l'élection présidentielle avant de mettre en garde les Français tentés par le vote populiste (à partir de 15:24).

"L'Angleterre et les Etats-Unis ont f*cked up (déconné)" déclare John Olivier, allusion à l'élection de Donald Trump à la maison blanche et à la victoire du Brexit. Craignant un vote populiste lors de l'élection présidentielle en France, le présentateur se lance alors dans une envolée lyrique : "vous valez mieux que ça, c'est votre chance de montrer au monde entier que les idéaux français de liberté, égalité et fraternité vont ensemble ! Vous êtes notre seul espoir!"

Un mode d'emploi en vidéo pour fabriquer soi-même son iPhone

L'idée lui a traversé l'esprit un beau jour alors qu'il préparait un barbecue. Ingénieur américain installé en Chine, Scotty Allen raconte pas à pas dans une vidéo comment il est parvenu à assembler un iPhone 6S uniquement à partir de pièces détachées. Son téléphone "fait-maison" lui a coûté 300 dollars (280 euros), soit deux fois moins cher que le même modèle neuf. La fabrication lui a toutefois demandé deux mois de travail. "N'importe qui peut faire la même chose avec un minimum de patience" ose-t-il.

Delta Airlines propose jusqu'à 10.000 dollars en cas de surbooking

Ne pas prendre l'avion n'aura jamais rapporté autant. La compagnie aérienne américaine offrira jusqu'à 10.000 dollars (9.400 euros) aux passagers qui accepteront de céder leur place sur les vols surbookés. Décision prise après la polémique qui a touché sa concurrente United Airlines qui avait expulsé un passager.