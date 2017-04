L'oeil du web - Une suite pour "le petit prince"

Les deux lauréats du concours d'écriture lancé par Thomas Pesquet. Le job le plus cool du monde. Un tour de magie éventé par des pétards.

La fin du concours lancé depuis l'espace

Il s'agissait d'écrire une suite au "petit prince" de Saint Exupéry. Trois mois après avoir lancé le concours, de la Station Spatiale Internationale où il se trouve depuis Novembre 2016, Thomas Pesquet nous livre les résultats, dans une vidéo postée par l'Agence Spatiale Internationale :

Plus de 8000 écrivains en herbe ont participé, dans le monde entier. Il y a donc un gagnant à l'International, et un gagnant en France. Ou plutôt une gagnante : elle s'appelle Manon Tandil, elle a 24 ans et habite Strasbourg. Notre spationaute lit un extrait de son texte dans la vidéo, et il en salue la poésie, directement inspirée du style du "petit prince". Tout cela se passe à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes, un moment magique qui nous arrive intact aujourd'hui, sur nos ordinateurs ou nos tablettes, pur mélange de science, de technologie et de littérature.

Une offre d'emploi en vidéo

Et ça n'est pas n'importe quelle offre d'emploi. Il s'agit, nous dit la pub, du job le plus cool du monde: faire le mannequin cet été sur des canapés de plage. Il y aura trois équipes : une en Juin, une en Juillet, et une dernière en Août. On peut postuler jusqu'au 24 Avril, sur le site de la marque Lamzac, seul ou à plusieurs. Chaque équipe sera constituée de 3-4 personnes. Cela dit, il faut aussi être un peu geek, voire beaucoup (l'annonce demande de savoir gérer des contenus et des photos), et avoir entre 18 et 35 ans. La vidéo est également censée vous donner une idée plus complète du concept :

Un tour de magie qui part en fumée

On connait tous ce tour de magie de l'homme coupé en deux. Voilà une version chinoise, qui nous permet de comprendre le "truc". Les deux magiciens ont été piégés par de petits plaisantins équipés de pétards. Alors que le premier est debout, brandissant au bout de son bras droit le tronc de son complice (dont il tient les jambes de la main gauche), quelqu'un lui jette ces pétards dans le pieds. Il sursaute, lâche tout, et on aperçoit alors la supercherie : un trépied, derrière lui, permettait de soutenir le complice (très souple) qui s'était accroupi pour qu'on puisse le maintenir en l'air. A droite, c'était des jambes en plastique.

Le magicien est furieux qu'on lui ait gâché son tour. Impossible de traduire, mais on sent bien que pour lui, c'est la fin du commerce !