L’œil du web - Une vidéo-choc pour dénoncer le traitement des animaux dans les cirques du monde entier

L'humoriste Rémi Gaillard et l'association PETA France appellent au boycott des cirques avec des animaux. Le roi de Belgique n'aime pas du tout la dernière pub de Burger King. Les adieux émouvants de la légende du football italien Francesco Totti.

Rémi Gaillard dénonce le traitement des animaux dans les cirques du monde entier

La vidéo a été publiée sur le compte Facebook de PETA France, une association de défense des animaux. Elle a été vue plus de quatre millions de fois en seulement quatre jours. Dans cette vidéo, l'humoriste Rémi Gaillard prend la parole. Cette fois, le spécialiste de la caméra cachée met les blagues et les canulars de côté. Il est debout, face caméra :

Si le public connaissait la vérité sur la violence et la souffrance qui ont lieu en coulisse, ils trouveraient ces spectacles tout sauf divertissants.

Rémi Gaillard @nqtv et PETA : "Les animaux ne sont pas des clowns. N'allez plus dans les cirques avec animaux." https://t.co/tN5axI3Rvh pic.twitter.com/G3oOdlstiU — PETA France (@PETA_France) May 26, 2017

De la musique angoissante et une succession d'images marquent les esprits. "En Chine, les oursons sont attachés ou enchaînés ensemble à un mur, explique-t-il. Ils sont forcés à rester debout, parfois pendant des heures, afin de les dresser à marcher sur leurs pattes arrières. S'ils n'y arrivent pas, ils risquent de s'étrangler et de se pendre eux-mêmes." A la fin de la vidéo, Rémi Gaillard appelle au boycott de ces cirques : "n'allez plus dans les cirques avec animaux." L'association PETA France lance également une pétition sur son site internet.

Le roi de Belgique irrité par une publicité pour des hamburgers

L'affaire agite les réseaux sociaux du royaume depuis ce week-end. Le géant américain du sandwich débarque en Belgique à grands coups de communication et dans sa dernière campagne de publicité, Burger King s'attire les foudres du roi. Sur le site whoistheking.be ("qui est le roi?"), un duel royal se joue sur fond de musique épique : d'un côté, le blason du roi Philippe, de l'autre, celui d'un hamburger. "A vous de choisir", demande la marque américaine et si vous cliquez pour le roi, Burger King prévient :

Etes-vous sûr de vouloir élire le roi Philippe? Ce n'est pas lui qui vous fera cuire des frites.

👋 @MonarchieBe

Qui sera le nouveau Roi des Belges ?

Laissons le peuple décider : https://t.co/laJGZ8pkUc #WhoIsTheKing pic.twitter.com/XpYaRRO2c6 — Burger King Belgique (@BurgerKingBE_FR) May 24, 2017

Au palais royal de Belgique, l'humour américain ne passe pas. "Nous désapprouvons cette manière de procéder," déclare le porte-parole du Palais, rappelant que "l''utilisation de l'image du roi est soumise à autorisation". Pour l'instant, aucune poursuite judiciaire n'est engagée.

Les fans de football italien sont en pleurs

Les images font encore le tour du web plusieurs heures après le match de ce week-end : un public en pleurs et l'ovation de tout un stade pour... Francesco Totti. La légende du football italien a joué son 786ème et dernier match avec l'AS Roma, son club de toujours.

Je vous aime

"Je vous aime," déclare Il Capitano, ému aux larmes pour son ultime tour de piste. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les vidéos partagées de son discours final et de ses plus belles performances après 25 saisons passées à la Roma.