L'oeil du web - Une vidéo dénonce la vie des cochons dans un élevage intensif

Un élevage de cochons insalubre, dans le Finistère

Une nouvelle vidéo dénonce les conditions d'élevage des animaux de boucherie. Après les bovins, les poules et les moutons, cette fois ce sont des cochons les victimes. L'association L 214, qui défend la cause animale, montre des bâtiments insalubres et pas du tout entretenus, à Pouldreuzic, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Quimper. Tout y est poussiéreux, couvert de toiles d'araignées. Les truies qui vivent là doivent parfois composer avec les cadavres de leurs congénères, voire avec leurs ossements. D'où le coup de gueule du comédien, qui commente ces images terribles :

"Les truies donnent naissance à plus de 25 millions de cochons, chaque année en France. 95% de ces cochons vivent dans des élevages intensifs de ce type, sans aucun accès à l’extérieur. Certains sont un peu plus propres, je vous l'accorde. Mais dès qu'on montre des images d'un élevage ou d'un abattoir, on peut voir ce genre de choses. C'est ça, la viande de porc Made In France, les amis."

L 214 est une association très anti-viande, mais c'est elle qui est à l'origine des nouvelles règles dans les abattoirs. Et surtout, elle n'est pas seule à s'indigner de cette nouvelle affaire : la préfecture du Finistère demande à ses services d'aller inspecter les lieux.

Le Flyboard Air, une invention qui pourrait s'envoler à l'étranger

Internet se prend de passion depuis quelques jours pour cette planche volante, conçue à Marseille. Son inventeur, Franky Zapata, a fait des essais l'an dernier. Mais les autorités lui demandent d'arrêter. L' engin n'est pas homologué. Plus d'essais, ça veut dire que Franky Zapata ne peut plus développer son affaire. Il menace donc de quitter la France, avec sa PME de 17 salariés. Et son histoire passionne Facebook : plus de 16 millions de vues, pour la vidéo où il fait sa démonstration de vol :

L'habit ne fait pas le moine, en musique aussi

On le voit avec cette vidéo, très partagée. Ça se passe à Bruxelles, un musicien de rue joue un morceau de Bob Marley ("Three little birds"), quand une femme en tailleur sort de la foule, poussée par un homme. Apparemment elle ne veut pas se mettre en avant, mais lui insiste, et on ne lui en veut pas, parce qu'elle a la voix qu'il faut :