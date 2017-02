L'oeil du web - Une vidéo en faveur du vivre-ensemble

"Tout ce que nous partageons", ode à la diversité au Danemark, et dans le monde. Le château de Versailles en 3D. Un perroquet qui aboie comme un chien!

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40, mais pas seulement sur France Bleu.

Regardons ce qui nous rassemble

C'est la morale de cette vidéo qui nous vient du Danemark. "All That We Share" est une publicité au départ, pour une chaîne de télévision qui veut montrer qu'elle s'adresse à tout le monde. La vidéo montre des danois, jeunes et vieux, qui ont été conviés dans un théâtre, où des rectangles sont tracés au sol. Des infirmières se rangent ensemble, des hommes en costume vont dans un autre rectangle. Tandis que la voix off commente :

"C'est facile de mettre des gens dans des boîtes"

Arrive alors une sorte de metteur en scène, qui décide de tout changer. Il demande "qui était le clown de la classe ?". Tous ceux qui sont dans ce cas, se déplacent alors en souriant dans un coin de la pièce. L'homme demande ensuite "qui est beau-père, ou belle-mère ?". D'autres personnes se détachent alors. Sortent ensuite du lot, ceux qui "aiment danser", les "harceleurs", les "personnes harcelées", les coeurs brisés, les solitaires. Enfin tout le monde se retrouve dans le groupe de "ceux qui aiment le Danemark". Conclusion de la voix-off :

"Les choses qui nous rassemblent sont beaucoup plus nombreuses que l'on croit"

Beaucoup plus qu'une pub, cette vidéo est devenue sur Internet, une ode à la diversité et au vivre-ensemble. Pas seulement au Danemark. 4 millions de vues en trois semaines sur YouTube, et dix fois plus sur Facebook !

Le château de Versailles se construit sous nos yeux

C'est une jolie vidéo là aussi, qui nous raconte les évolutions du palais et de ses jardins depuis le 17eme siècle. On part de 1629, Louis XIII fait construire un pavillon de chasse. Louis XIV va en faire le plus grand château d'Europe. On découvre ces transformations, dans cette vidéo en 3D, qui nous emmène jusqu'à la Révolution. C'est un beau résumé d'histoire, sur ce monument de notre patrimoine qui accueille des millions de visiteurs chaque année.

Versailles, de Louis XIII à la révolution. Une jolie vidéo en 3D, pour comprendre les évolutions du château https://t.co/ZGyqSFSGZt — Fred Daurelle (@FredDaurelle) February 23, 2017

Un perroquet qui aboie comme un chien

On savait que les perroquets savaient parler, on se doutait moins qu'ils pouvaient aboyer comme des chiens. La preuve avec cette vidéo : un cacatoès, espèce cousine des perroquets est filmé par ses propriétaires, devant une boutique où se tient sa maîtresse apparemment. On dirait qu'il monte la garde, et il sait gémir aussi, comme un bon vieux toutou. A moins qu'un vrai chien ne se cache derrière tout ça !