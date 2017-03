L'oeil du web - Une vidéo pour nous inciter à aller vers les sans-abris

200 billets de cinq euros circulent actuellement, avec le message de l'opération. Les jeunes pigeons atteignent très vite leur taille adulte. Ikéa offre des matelas.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin, 5h40 mais pas seulement sur France Bleu.

Des billets à faire circuler, comme une information

Bien plus que l'argent, c'est le lien social qui manque le plus aux sans-abris. Le constat vient de l'association Entourage, qui vient de monter une initiative intéressante à Paris. Initiative résumée dans une vidéo, qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook.

"Pour moi, Pierrot, SDF depuis 19 ans, ce billet a beaucoup de valeur, mais pas autant qu'un bonjour"

Cette phrase a été écrite sur 200 billets de cinq euros. 200 billets qui circulent en ce moment, dans Paris, et peut-être même au-delà de la région parisienne maintenant. Parce que ça va très vite : un billet de cinq s'échange plus de 1000 fois par mois. Alors le message, si vous tombez sur un de ces billets, c'est : N'ayez pas peur de le prendre, même raturé il est valable. Les commerçants ne peuvent pas le refuser. En faisant cela, vous participerez à la diffusion du message, qui est d'inciter les gens à aller davantage vers les sans-abris.

Pourquoi on ne voit jamais de bébés pigeons ?

C'est la question que s'est posé le Tatou, un collectif de YouTubeurs. Constatant que dans toutes les villes de France et même d'Europe, on croise des pigeons de taille adulte, et jamais de petits, ils ont mené l'enquête pendant deux mois et demi. Ont rencontré des spécialistes du pigeon, et sont ensuite allés vérifier leurs dires sur le terrain. Pour conclure que les pigeons sortent du nid très vite, parce qu'ils atteignent leur taille adulte en quatre semaines.

La vidéo vient de sortir, mais elle démarre fort : 100 000 vues par jour en moyenne.

Histoire à dormir debout

Ikéa offre des matelas aux insomniaques. La seule condition, c'est d'être sur Twitter, et de twitter un message entre une heure et cinq heure du matin, d'ici samedi 1er Avril. D'après la publicité qu'elle a postée sur le réseau en 140 signes, la marque suédoise d'ameublement surveille Twitter chaque nuit, pour savoir où livrer.

Hier soir nous avons surpris quelques-uns d'entre vous... Découvrez comment ! 😉💤 pic.twitter.com/bvTLrLPNDi — IKEA France (@IKEA_France) March 29, 2017

L'opération a débuté mercredi, et il y a déjà trois photos d'heureux gagnants de matelas, sur le fil d'Ikéa.