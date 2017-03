L'oeil du web - Une vidéo sur le scandale des nouveaux délais de prescription

Les députés ont coupé l'herbe sous le pied des juges. La banque HSBC à Taïwan, pour le mariage gay. Les enfants d'un universitaire lui gâchent son direct à la télé.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin, 5h40 mais pas seulement, sur France Bleu.

Les délits financiers blanchis, au bout de douze ans

Depuis le 28 Fevrier 2017, les juges ne peuvent plus poursuivre les délinquants en col blanc, plus de 12 années en arrière. Si les faits se sont produits il y a 13 ans (ou plus), on oublie, on tire un trait. Les députés ont coupé l'herbe sous le pied de la Justice. Le texte a été voté le mois dernier, mais on s'en est rendu compte trop tard, parce que c'était un amendement, au milieu d'une réforme. Brut, le nouveau média, qui intervient exclusivement sur les réseaux sociaux, a réalisé une vidéo d'explication, avec l'ancien juge Serge Portelli :

Le magistrat explique que ça concerne aussi bien les politiques fraudeurs, que les entrepreneurs indélicats. Emplois fictifs, fausses factures, marchés publics truqués : pour tous ces délits qui rapportent gros, les enquêteurs ne pourront plus remonter au delà de 12 ans. Alors que la jurisprudence était là depuis les années 30. La vidéo cartonne sur Facebook : plus de trois millions de vues en moins de quinze jours.

Taïwan : la banque HSBC prend parti pour le mariage gay

Étonnant dans un pays où les unions homosexuelles sont loin d'être acceptées. Étonnant aussi dans un secteur économique aussi classique que la banque. Mais c'est pourtant bien ce qui s'est passé : le PDG de HSBC à Taïwan a conduit à l'autel, l'une de ses salariées, Jennifer, qui voulait épouser sa petite amie Sam. La vidéo fait quatre minutes, et elle sonne comme une prise de position publique, puisque c'est sur YouTube qu'elle a été postée. Taïwan doit dire en fin d'année, s'il reconnaît le mariage gay.

Deux enfants gâchent le direct télé de leur père

C'est compliqué de travailler à la maison, quand on a des enfants. Encore plus compliqué quand on vous demande d'intervenir en direct à la télévision. Cet universitaire anglais l'a appris à ses dépends ce vendredi 10 mars 2017. En pleine interview sur la BBC, la porte s'ouvre derrière lui, on voit alors entrer une petite fille en pull jaune, pleine d'entrain. Elle se dandine façon Télétubbies, et se dirige vers son père.

"Je crois qu'un de vos enfants vient d'entrer" dit le présentateur, avant de tenter de poursuivre l'interview.

Pendant ce temps-là sur la BBC, le meilleur videobomb de tous les temps. pic.twitter.com/izaOrXXu1P — Mashable FR (@MashableFR) March 10, 2017

Arrive ensuite le petit frère, dans son trotteur. Suivi par la nounou affolée, qui attrape les deux enfants, et les tire vers la porte. Le papa interviewé va s'excuser quatre fois, pour cette interruption de programme, qui dure une bonne trentaine de secondes. Mais qui fait bien rire la planète web. La vidéo a été vue plus de 13 millions de fois sur Facebook, dès les premières heures de diffusion!