L'oeil du web - Vivre sans Roundup, c'est possible !

Gros plan sur une commune suisse, qui se passe de Roundup. Carambar lance un concours. Un chanteur kazakh reprend Balavoine avec brio.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40, mais pas seulement sur France Bleu.

Une commune suisse "Roundup -free" !

Depuis un peu plus de trois ans, cette très chic bourgade de Saillon n'utilise plus de glyphosate pour ses espaces verts. On sait que cette affreuse molécule est hautement suspectée d'être cancérogène. Du coup, un collectif d'associations vient de lancer une pétition (stopglyphosate.org) pour faire interdire le glyphosate (ou le Roundup, son équivalent dans le commerce) en Europe. Oui, mais comment faire sans Roundup, dont l'efficacité n'est plus à prouver ? Ce reportage dans la commune suisse de Saillon peut nous éclairer :

La vidéo est un reportage de RTS, la télévision suisse. Diffusée en Juillet 2016, elle vient d'être partagée par la page Facebook d'un site écologiste, Mr Mondialization.

Un concours Carambar, pour trouver qui écrit ses blagues légendaires

La célèbre marque de caramel allongé nous propose une énigme en forme de chasse au trésor : trouver qui rédige ses blagues légendaires. Il y a des indices dans les paquets de bonbons, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et si on a la réponse, il faut la twitter avec le mot-clé #LeRédacteurCarambar, ou la poster sur "leredacteurcarambar.fr". Un site sur lequel le service communication de Carambar vous donne tous les détails du concours.

Un jeune Kazakh interprête Balavoine avec brio

On va l'appeler par son prénom, Dimash. Il est en passe de gagner l'équivalent de The Voice en Chine. Sa voix est impressionnante. Pour passer le premier tour de ce télé-crochet chinois du meilleur chanteur de l'année, il a choisi "Sos terrien en détresse", et il a conquis le jury. Comme il a conquis Facebook, et notamment le public français, qui lui pardonne ses grosses erreurs de prononciation !