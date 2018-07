Yonne, France

L'oenobus est une navette gratuite qui part de l'office de tourisme d'Auxerre tous les mardis. Il dessert les villages viticoles d'Escolives, Coulanges la Vineuse, Irancy, Chitry et le hameau de Bailly. Et les premières impressions sont plutôt bonnes. Gisèle et Pauline sont parmi les premières à emprunter l'Oenobus. "Nous venons de nous installer sur Auxerre et on voudrait voir où on peut se promener dans l'Yonne car on ne connais pas. Alors on a décidé de faire un petit tour en bus. " Et grâce à l'oenobus, elles ont découvert certains endroits qui leur donnent envie d'y retourner très bientôt. "L’église de Chitry est vraiment très jolie Le village d'Irancy également et certains monuments. "

Maryse aussi a tenté l'expérience. Elle est auxerroise et connait bien la région. Pourtant avec l'oenobus, elle a emprunté des routes qu'elle ne connaissait pas. "C'est très bucolique. On découvre des paysages magnifiques. Des vignes, des cerisiers et tous ces petits villages sympathiques de l'auxerrois.

L'oenobus c'est aussi l'occasion de se rendre dans le vignoble et dans les caves des producteurs pour une dégustation. Plusieurs randonnées sont également accessibles au départ de certains villages viticoles.

L'oenobus peut emmener jusqu'à 22 personnes . On peut même réserver sa place en s'adressant à l'office de tourisme de l'auxerrois au 03 86 52 06 19.