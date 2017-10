L'oeuvre d'un artiste orléanais du XIXe siècle miraculeusement retrouvée

On ne connaissait de lui que son nom et qu'une seule oeuvre, propriété du musée de l'Ermitage à St Pétersbourg. 90 dessins de Jean-Marie Delaperche (1771-1843) viennent d'être retrouvés. Pour les acquérir, le musée des Beaux-Arts d'Orléans lance une opération de financement participatif.

C'est une première pour le musée des Beaux-Arts d'Orléans ! Le musée lance auprès du grand public une grande campagne de financement participatif pour pouvoir acquérir 90 dessins. 90 dessins exceptionnels d'un artiste orléanais du XIXème siècle totalement oublié : Jean-Marie Delaperche, dont on ne connaissait jusqu'ici qu'une seule oeuvre ! La redécouverte fortuite de ces dessins fait pourtant apparaître un artiste majeur du courant néo-classique.

Jean-Marie Delaperche est né à Orléans en 1771, il a été l'élève de David - le célèbre chef de file du mouvement néo-classique, dont on admire au Louvre "le Sacre de Napoléon". "On ne connaissait de Jean-Marie Delaperche qu'un dessin, prodigieusement beau, qui avait été acheté en 1941 par le musée de l'Ermitage à St Pétersbourg", explique Olivia Voisin, la directrice du musée des Beaux-Arts d'Orléans. "A peine sorti de l'atelier de David, il est parti en Russie et il y a fait sa vie, ce qui explique aussi qu'on l'a oublié en France".

"C'est un artiste majeur du néo-classicisme français qui réapparaît"

L'histoire vient de rebondir, avec la découverte de 90 dessins de Jean-Marie Delaperche, traités au lavis, au crayon et à la gouache blanche, retrouvés par hasard par une galerie d'art chez un collectionneur : "Les histoires de découverte sont à la fois mystérieuses et rocambolesques", commente Olivia Voisin. "Un collectionneur possédait ces dessins et les a vendus, après quelques décennies, à un marchand spécialisé dans le XIXe siècle, qui nous a tout de suite contactés. Naturellement, il était fondamental que le musée d'Orléans puisse se porter acquéreur de la totalité de ces dessins."

Les dessins sont bien représentatifs du courant néo-classique : "Jean-Marie Delaperche est un peintre d'Histoire, à un moment où la peinture va chercher dans l'Antiquité de nouvelles formes pour redevenir un petit peu sérieuse et tourner le dos au rococo", résume Olivia Voisin. Parmi les 90 dessins, l'un est particulièrement "poignant", représentant Louis XVI en train d'être emporté, sorti de sa prison, avant son exécution.

"Jean-Marie Delaperche, j'en suis certaine, va marquer les décennies à venir dans l'Histoire de l'Art" - Olivia Voisin Copier

Le musée des Beaux-Arts d'Orléans a besoin de 100 000 euros pour cette acquisition, la moitié sera apportée par le ministère de la Culture. Les 50 000 euros restants sont donc ouverts à souscription, les dons sont possibles à partir de 10 euros, et c'est jusqu'au 12 décembre. Toutes les informations sur le site de crowdfunding commeon