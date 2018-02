Nohant-Vic, France

D'ici 2020, Frédéric Chopin sera le premier grand compositeur dont l'ensemble des partitions seront disponibles, gratuitement, sur Internet. L'Institut polonais Frédéric Chopin (Nifc), basé à Varsovie, va numériser l'ensemble de l'oeuvre du grand compositeur romantique faisant partie de ses collections, soit près de 40 000 objets.

40 000 objets numérisés

L'internaute aura accès aux partitions, mais aussi à des archives phonographiques enregistrées lors des concours internationaux Frédéric Chopin ainsi que pendant les festivals "Chopin et son Europe", à des ouvrages et des articles consacrés au grand compositeur ainsi qu'à ses manuscrits et autographes, à des photographies et des peintures.

Né en 1810 près de Varsovie, en Pologne, Frédéric Chopin a composé une grande partie de son répertoire à Nohantdans le Berry, fief de celle qui fût sa compagne, George Sand.

"Les deux grandes sonates, beaucoup de nocturnes et de mazurkas ont été composées à Nohant" rappelle Yves Henry pianiste et directeur artistique du Nohant Festival Chopin, "George Sand raconte qu'il s'enfermait toute la journée pour réécrire ce qu'il avait improvisé le matin même, il annotait, indiquait comment il souhaitait que soient jouées ses œuvres. Il existe de multiples éditions et c'est pourquoi la numérisation de ces archives - qu'il s'agisse des partitions et des objets - est très importante, parce que cela nous donne _une vision pratiquement complète de son oeuvre mais aussi de sa vie._"

Un trésor pour les musiciens et musicologues

Cette collection inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco va être mis en ligne sur une plateforme numérique, équipée d'outils et interfaces avancés de recherche, d'analyse et de traitement du contenu.

L'Institut a mis au point un logiciel novateur en collaboration avec l'Université américaine Stanford. L'internaute pourra non seulement faire une recherche précise d'une partition ou d'un extrait, les télécharger en très bonne résolution mais aussi s'adonner à toute sorte d'analyses ou comparaisons mélodique, rythmique, harmonique, structurelle de leur contenu. Un trésor pour les mélomanes, les musiciens et les musicologues. Le projet est cofinancé par l'Union européenne.