L'œuvre réalisée au Mans par l'artiste Seth est élue 5e plus belle fresque du monde

Un tunnel aux couleurs de l'arc-en-ciel, dans lequel s'élance un enfant à la poursuite de son doudou. Cette scène, qui émerveille depuis plusieurs mois les Manceaux et les Mancelles qui passent devant, a également séduit de nombreux amoureux de street-art à travers le monde. Sélectionnée parmi les dix finalistes du concours mondial organisé par l'application Street Art Cities , Rabbit Hole, l'anamorphose de l'artiste parisien Seth termine à la 5e place des plus belles fresques de l'année 2022 (sur 100 sélectionnées au départ).

Réalisée en mai-juin dans le cadre des transformations murales commandées par la ville du Mans en marge du festival de street-art Plein Champ, cette fresque réalisée au fond de l'impasse Jankowski, en centre-ville du Mans, présente la particularité de s'étaler sur plusieurs bâtiments. C'est en la regardant depuis un point précis (un pavé manquant à l'entrée de l'impasse) qu'elle apparaît parfaitement sans déformation. Déjà élue 2e plus belle du monde au mois de juin , l'œuvre se glisse donc dans le top 5 final. C'est aussi la seule fresque réalisée en France à figurer dans le top 10.

Le pavé manquant est le point d'observation pour l'œuvre de Seth © Radio France - Eloïse Roger

Depuis 2019 et la création du festival Plein Champ, une quarantaine d'œuvres permanentes ont ainsi été réalisées par des street-artistes dans les rues du Mans. La carte de ces créations a récemment été créée et publiée pour permettre à tout un chacun de découvrir, quand il souhaite et à son rythme, cette galerie à ciel ouvert.