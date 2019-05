L'Office de tourisme de Mont-de-Marsan demande conseil aux habitants et aux amoureux du centre-ville

L'Office de tourisme de Mont-de-Marsan va revoir son guide des circuits de visites. Pour ça, il a décidé de solliciter les Montois et tous ceux qui connaissent bien le cœur de ville, pour avoir les conseils et leurs suggestions.

Mont-de-Marsan, France

Demander son avis aux citoyens, c'est tendance ! "C'est vrai qu'il y a beaucoup de concertations", reconnaît Carine Couerbe, responsable de la communication à l'Office de Tourisme de Mont-de-Marsan Agglo, "mais dans le secteur du tourisme, ça se fait de plus en plus. Beaucoup de confrères, d'autres territoires, ont fait des sondages et construit des documents, comme des cartes touristiques ou des magazines, avec l'appui de contenus qui viennent d'habitants".

C'est dans cette logique que l'Office de tourisme montois a décidé de lancer jusqu'à la fin de l'été un petit questionnaire en ligne. "Je partage mon regard d'habitant et mes conseils sur les balades en cœur de ville" peut-on lire sur le site internet.

Une plus value

En lien avec l'action Cœur de Ville, l'Office de tourisme de Mont-de-Marsan va revoir son guide des circuits de visites et pour ça, il sollicite les Montois et tous ceux qui aiment le centre-ville. Pour proposer de nouvelles formes et de nouveaux lieux de visites, vous pouvez vous procurer gratuitement ce guide papier, tester les balades et faire un retour. Mais vous pouvez aussi donner votre avis sur les visites guidées, sur l'application Terra Aventura. "Cela va permettre de mieux cibler, voir qu'est ce qui pourrait s'ajouter, peut-être une découverte avec les enfants... On ne veut pas trop donner d'idées !" poursuit Carine Couerbe.

On tient vraiment à ce que tout le monde participe

L'Office de tourisme espère donc beaucoup de retours, d'autres suggestions et pour ça rien de mieux que de demander leur avis et leurs idées à ceux qui habitent là explique Carine Couerbe : "Pas mal connaissent bien l'histoire de la ville, qui aiment leur ville et qui ont envie de la faire découvrir." Et la responsable de la communication insiste : tout le monde peut participer : "Oui, on connaît les lieux, des choses ont déjà été faites, mais l'idée est de combiner le regard et la vie de tous et peut-être de _faire sortir des choses auxquelles on aurait pas pensé_. Donc, on tient vraiment à ce que tout le monde participe."

Carine Couerbe qui rajoute : "Il faut se mettre dans la peau d'un accueillant, si des amis ou de la famille viennent à Mont-de-Marsan qu'est-ce qu'on aurait envie de leur montrer ? Peut-être des gens ne sauront pas, mais se diront voyons d'abord avec le petit guide. D'autres auront des idées parce qu'ils ont déjà fait découvrir la ville, parfois par leurs propres moyens parce qu'ils n'ont pas trouvé de supports adéquats. Des personnes aussi qui viennent d'ailleurs, qui ont vu autre chose, ou qui sont parties en vacances et qui ont testé des visites vraiment sympas, qu'elles aimeraient voir dans leur ville."

Il y aura donc peut-être de nouvelles balades, avec des coins encore inconnus, en 2020.

L'Office de tourisme est actuellement ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h