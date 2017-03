L'office du tourisme de Rahin et Chérimont change de nom pour profiter de la notoriété de la Chapelle de Ronchamp

Pour profiter de la notoriété de la Chapelle de Ronchamp désormais classée au patrimoine mondiale de l'Unesco, l'office du tourisme des Vosges du Sud va changer de nom. Explications.

C'était un événement attendu depuis des années. Le 17 juillet dernier, la Chapelle de Ronchamp était inscrite au patrimoine mondiale de l'Unesco. "On a vu l'impact dès les jours qui ont suivi, on avait des visiteurs en plus", raconte Charlotte Mosca, chargée de communication et du tourisme à la communauté de commune Rahin et Chérimont, invitée de France Bleu Belfort Montbéliard ce lundi à 7h15. "Sur l'année 2016, on a eu 16% de fréquentation en plus". Une opportunité sur laquelle l'office du tourisme Rahin et Chérimont veut aujourd'hui surfer en changeant son nom. Ce sera désormais "Ronchamp Tourisme".

"Faire rester les touristes plus longtemps sur notre territoire"

Ce changement de nom devrait être efficace, notamment pour les touristes étrangers. "Ils sont nombreux, c'est porteur pour eux", explique Charlotte Mosca. Un étranger aura peut-être davantage tendance à taper "Ronchamp" dans un moteur de recherche plutôt que "Vosges du Sud" ou "Rahin et Chérimont". Aujourd'hui des touristes, parfois des architectes, viennent depuis le Japon, d'Argentine voir de Chine pour voir la chapelle de Le Corbusier. Ils sont venus de 43 pays différents l'an dernier ! "En changeant le nom, on espère faire s'intéresser les gens à d'autres sites, à les faire rester sur le territoire plus longtemps". C'est tout le mal qu'on souhaite aux Vosges du Sud !