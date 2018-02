Marseille, France

Quelques jours après PSG-OM en championnat le 25 février, l'OM devra de nouveau affronter Paris sur la pelouse parisienne. Cette fois, en quart de finale de Coupe de France, ce sera les 27 et 28 février.

Une déception pour les supporters marseillais. Christian Cataldo du groupe de supporters les Dodgers :

"Le problème c'est pas de les rencontrer c'est de jouer là-bas. C'aurait été une récompense pour les supporters d'essayer de battre Paris chez nous et de les voir tenter de se qualifier pour la demie-finale. Si on les bat on fera la fête quand même mais chez nous ç'aurait été mieux".