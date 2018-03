L'ombrière, c'est son nom a été présenté ce mardi à Uzès. Ce centre culturel et de congrès ouvrira à la fin de l'année 2019, sur le site du Refuge à l'entrée d'Uzès, quand on arrive de Nîmes.

Le bâtiment de 2000 m2 abritera deux salles de 400 et 200 m2. Grâce à un jeu de cloison mobiles, elles pourront être reliées entre elles pour en faire une salle unique pouvant accueillir 1400 personnes debout, pour un concert par exemple. C'est le cabinet d'architectes DE.SO basé à Paris et Avignon qui l'a conçu.

Il tient son nom à la structure installée au dessus de l'entrée qui permettra d'offrir de l'ombre sur le parvis.

"On conserve une partie des murs existants de la propriété et on ouvre au droit du parvis pour que le bâtiment soit complètement ouvert sur le centre historique d'Uzès".