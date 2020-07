L'Omnia délocalisé à la Halle aux Toiles de Rouen : un cinéma éphémère unique en France

L'"Omnia aux toiles", c'est le nom de ce cinéma éphémère qui a ouvert mercredi 1er juillet à la Halle aux Toiles de Rouen. Une expérience unique en France que l'on doit aux gérants du cinéma d'art et d'essai de la ville et à la municipalité. L'idée était de pouvoir maintenir l'offre pendant la rénovation du bâtiment de la rue de la République en se délocalisant pour une durée de 6 mois.

Nous ne voulions pas abandonner nos spectateurs fidèles", explique Hervé Aguillard, le directeur de l'Omnia

Fort de ses 280 000 spectateurs par an, l'Omnia ne pouvait se résoudre à fermer durant les travaux de la rue de la République. Le projet fou de délocalisation a donc été imaginé dans l'enceinte du majestueux bâtiment de la Halle aux Toiles. L'ouverture a eu lieu le mercredi 1er juillet après plus de trois mois de fermeture liée au coronavirus et les fidèles ont répondu présents : plus de 200 entrées, un record de fréquentation pour les cinémas de l'agglomération rouennaise.

Un air d'antan... et 4 salles aux allures vintage

Les fauteuils de l'Omnia ont été installés dans la Halle aux Toiles © Radio France - Coralie Moreau

Le projecteur est à l'arrière de la salle © Radio France - Coralie Moreau

4 salles de projection ont donc été installées dans l'ancien marché. Les larges tentures ne cachent pas totalement les échafaudages, le projecteur présent dans la salle laisse entendre un léger souffle... mais il y a les anciens sièges de l'Omnia, les nouveaux écrans géants qui seront installés dans le nouveau cinéma. "L'objectif était aussi d'être éco-responsable en réutilisant au maximum", explique Richard Patry, président de NOE cinémas et co-gérant de l'Omnia. L'opération a coûté 50 000 euros pour une programmation de haute qualité. 12 films seront proposés chaque semaine.