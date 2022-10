L'Opéra Confluence restera à Avignon pour accueillir du stand up, de la variété et des concerts

L'Opéra Confluence pourrait bientôt accueillir à Avignon des spectacles de stand up et des concerts de variétés

L'Opéra Confluence va rester en Courtine. La structure en bois avait été installée pour proposer des spectacles face à la gare TGV en zone de Courtine pendant les travaux de l'opéra en centre ville. Le bâtiment avait été installé en 2017 pour être démontable. Finalement l'Opéra Confluence va rester à Avignon et devenir une salle de spectacles.

Stand up, Stéphan Eicher ou Enrico Macias à la place des ballets et de l'opéra

Les investisseurs veulent rester discrets pour l'instant mais ils annoncent déjà que "l'opéra et le ballet, c'est fini dans cette salle de 900 places". Le Grand Avignon confirme que la vente est en cours. Des négociations pour déménager l'opéra Confluence à Nice ont échoué. Les deux investisseurs vauclusiens du monde du spectacle veulent programmer du stand up et de la variété. Ils rêvent de concerts de Stéphan Eicher, Tryo ou Enrico Macias. Ces deux professionnels expliquent qu'il manque une salle pour ce type de spectacles à Avignon. Le projet est en adéquation avec la mairie et le Grand Avignon mais rien n'est signé.

Le président du Grand Avignon annonce une transaction de 700.000 euros pour exploiter la salle sur place pendant 10 ans. Les investisseurs restent prudents. Ils parlent d'un accord verbal pour l'instant et de discussion qui se poursuivent.