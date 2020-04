L'Opéra de Dijon annule 9 spectacles et concerts prévus jusqu'au 30 mai

Suite à l'annonce de prolongation du confinement, et en pleine crise sanitaire, l’Opéra de Dijon est contraint d’annuler les spectacles et concerts devant avoir lieu entre le 15 avril et le 30 mai 2020. La liste à retrouver ci-dessous.