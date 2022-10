L'Opéra de Limoges invite les spectateurs à déjeuner lors des "midi c'est symphonie"

Et si vous veniez prendre votre pause-déjeuner à l'Opéra ? C'est ce que propose l'Opéra de Limoges, qui a lancé, ce mercredi 12 octobre, ses premiers déjeuners, appelés "Le midi, c'est symphonie ". Le but : inviter les spectateurs à écouter trente minutes de répétition de l'orchestre symphonique, puis à venir déjeuner, avec eux, dans le foyer. Un moyen d'attirer un nouveau public, habituellement assez éloigné des salles de spectacles.

"C'est rigolo de se dire que je viens avec ma gamelle et ma petite gourde"

Et cette formule plaît ! Lors de ce premier déjeuner, 80 personnes étaient présentes. Assis au premier étage de l'Opéra, tous les spectateurs écoutaient l'Orchestre symphonique de Limoges au complet jouer L_a Création d'Eve._ Anne Pauline est venue avec une collègue durant sa pause déjeuner. "Ça change, ça casse un peu les codes, rit-elle. On a une image un peu sacralisée de l'opéra et là, c'est rigolo de se dire que je viens avec ma gamelle et ma petite gourde."

Une façon d'ouvrir la salle à tout le monde pour Anne Thorez, chargée de la relation culturelle. "Ce temps est assez convivial, et peut être un peu moins impressionnant qu'un concert, sur une durée un peu plus courte. Ça créé une mixité et une relation humaine, ce qui permet d'avoir tout type de public."

Pierre-Willy, sa femme et leurs deux garçons ne sont pas des habitués de l'opéra. Mais ça leur a beaucoup plu de venir dans ce contexte. "C'est une très, très bonne initiative d'ouvrir et de démocratiser ce genre de représentations pour tout le monde, pour les enfants", se réjouit le père de famille. Pour écouter le concert en entier, les spectateurs devront revenir le 14 octobre, lors de la première représentation de la saison 2022 de l'Orchestre symphonique.

Durant la saison, il y aura trois autres déjeuners d'organisés. Et si ça plaît, l'Opéra réfléchit déjà à renouveler ces pauses symphoniques l'année prochaine.