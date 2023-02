L'Opéra de Rouen Normandie sauve son opéra participatif, évènement phare à destination des familles

Un petit soulagement pour l'Opéra de Rouen Normandie. D'abord contraint d'annoncer sa fermeture pour 6 semaines, il revient sur l'annulation de son opéra participatif, un évènement familiale très plébiscité, et confirme les représentations de "Cendrillon ou le Grand Hôtel des songes" du 31 mars au 7 avril.

ⓘ Publicité

Une reprogrammation rendue possible par les aides exceptionnelles débloquées par l'Etat (200 000 euros) et la Métropole de Rouen (300 000 euros).

"C'est bien sûr une première nouvelle encourageante, un réconfort pour les artistes et les équipes qui travaillent sur ce projet depuis des mois. Mais je serai pleinement soulagé une fois cette mobilisation et cette ambition confirmées dans la durée", a réagi le directeur de l'opéra Loïc Lachenal.

Car si les aides exceptionnelles de l'Etat et de la Métropole de Rouen limitent la durée de fermeture de l'opéra, elles ne résolvent en rien le déficit structurel de l'établissement culturel. Depuis des années, il manque 900 000 euros en fin d'exercice, un déficit amplifié cette année par la flambée des coûts de l'énergie.

Pour la Région Normandie, qui finance en grande partie l'opéra, la Métropole de Rouen doit s'engager bien au-delà de ce qu'elle fait actuellement. La Métropole octroie 1.3 million d'euros par an et prend en charge le loyer d'environ 400 000 euros chaque année. C'est bien trop peu au regard de ce que font les autres métropoles estime Catherine Morin-Dessailly, présidente de la commission culturelle à la Région et administratrice de l'opéra.

L'urgence pour le président de la Région Normandie est d'établir une schéma de financement pérenne afin de garantir les prochaines saison de l'opéra. Il doit réunir toutes les parties prenantes dans les prochaines semaines.