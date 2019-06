L'Opéra de Tours attire plus de 60.000 spectateurs

Indre-et-Loire, France

L'Opéra de Tours s'apprête à boucler sa saison 2018-2019, et se projette déjà vers la saison suivante. Treize spectacles majeurs sont au programme, sept spectacles lyriques et six spectacles symphoniques. On retiendra notamment l'ouverture de la saison début octobre avec le Cosi Fan Tutte de Mozart. A voir aussi, Le Barbier de Séville de Rossini fin janvier ou encore le Jeanne d'Arc de Verdi en mai. L'offre s'enrichie d'année en année. Après les concerts pour bébés de moins de deux ans, on pourra voir un concert du Nouvel An début 2020, entre le 10 et le 15 janvier.

L'Opéra de Tours dépasse les 60.000 spectateurs cette saison et 115 représentations

Alors que la saison 2018-2019 n'est pas encore terminée, elle reste une excellente cuvée. Le nombre de spectateurs est toujours aussi impressionnant, avec plus de 60.000 spectateurs lors des 115 levés de rideau. Tous les indicateurs sont au vert sous la direction de Benjamin Pionnier (élevé au rang de Chevalier des arts et lettres à l'occasion de la présentation de la saison), avec un taux de remplissage du théâtre à l'italienne de 80%. Cette année, l'Opéra aura compté 961 abonnés, pour 12.000 places vendus à ces abonnés. Revers de la médaille, Difficile voir impossible souvent de trouver une des 993 places pour les concerts majeurs. Du coup, la ville et la direction du grand théâtre ont décidé d'assouplir le mode de réservation, pour permettre des achats de places au plus prêt du concert.