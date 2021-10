L'Opéra Grand Avignon rouvre après quatre années de travaux de réhabilitation

àL’Opéra Grand Avignon est connu pour sa remarquable salle à l’italienne. Elle a été mise aux normes en conservant son lustre et son apparat. Par exemple le magnifique plafond avec des peintures et dorures de la salle à l’italienne. Le sol refait à neuf est lustré, le parquet du foyer est verni et la moquette a été posée dans les nouvelles cages d’escalier repeintes et deux nouveaux ascenseurs sont en place. Des travaux qui ont permis l’amélioration de la visibilité des spectateurs, la climatisation de la salle parallèlement à l’amélioration et la sécurisation des accès.

L'Opéra Grand Avignon accueille a nouveau la public dans sa nouvelle configuration pour démarrer sa nouvelle saison ce jeudi 14 Octobre à 20h 30 pour un concert symphonique où seront donnés une ouverture d'Etienne-Nicolas Méhul, le troisième concerto pour piano de Beethoven et la première symphonie de Louise Farrenc, compositrice française du 19eme siècle, une des femmes compositrices que la cheffe de l'Orchestre National Avignon Provence, Deborah Waldman s'attache à défendre. Suivront vendredi et dimanche l'opéra Peter Grimes et Pitch , un ballet, le 22 Octobre.

Et il y aura des visites libres du bâtiment ce samedi 16 octobre de 10h à 18h assorties de lectures d’archives

Quelques chiffres :

24 M 400 000 € TTC pour le chantier de restauration; l’agrandissement des ateliers décor et la construction de l'Opéra Confluence en bois durant le temps des travaux

24 entreprises mobilisées

100 km de câbles réinstallés pour l’électricité et l’électronique

953 places dans la salle de concert au lieu de 1 140 auparavant pour plus de confort

111 mécènes particuliers et 51 mécènes entreprises

Un chantier colossal mais qui une fois terminé ne se voit pas explique Marc Andrieu, chargé de mission patrimoine et action culturelle au Grand Avignon. Copier