"L'opéra n'est pas réservé à une élite !" pour le chef d'orchestre de Limoges Robert Tuohy

Robert Tuohy dirigera ce mardi soir l'orchestre de l'Opéra de Limoges pour un concert retransmis en direct sur France Bleu Limousin. Des oeuvres "tout à fait accessibles" de Ravel, Debussy et Stravinsky. Il était à 8h20 en studio pour présenter ce programme.

Trois compositeurs du XXème siècle sont au programme ce mardi soir à l'Opéra de Limoges : Claude Debussy avec "La Mer", Maurice Ravel et son "Concerto en sol" et Igor Stravinski avec "L'oiseau de feu". Un concert d'environ 2 heures retransmis exceptionnellement sur France Bleu Limousin à partir de 19h15. Il s'agit "d'ouvrir les portes le plus possible pour encourager les gens à venir à l'Opéra", explique Robert Tuohy, le chef d'orchestre de l'opéra de Limoges, qui était l'invité de France Bleu Limousin à 8h20.

"J'ai découvert la musique grâce à l'école !

Pour Robert Tuohy, l'opéra "n'est pas réservé à une élite". Il prend son propre parcours pour l'illustrer : "moi, mes parents ne sont pas musiciens, j'ai découvert la musique grâce à l'école !". Le chef d'orchestre américain, arrivé à Limoges en 2013, veut élargir le public et il constate que ça marche : "il y a de plus en plus de jeunes, grâce à des tarifs très intéressants pour eux". D'ailleurs, ce mardi, le concert fait quasiment salle comble.

Trois œuvres très accessibles

Et le programme est idéal pour ceux qui ne connaissent pas la musique classique, explique le chef d'orchestre. Le point de départ, c'est Debussy, dont l'opéra a joué "Pélléas et Mélisande" en début de saison, "donc on voulait faire son grand chef d'oeuvre pour l'orchestre : la Mer". Et ensuite des œuvres de la même époque ont été choisies : le "concerto en sol" de Ravel et "l'oiseau de feu" de Stravinsky. Concernant ce dernier, Robert Tuohy estime que c'est l'oeuvre qu'il choisirait s'il devait faire découvrir la musique symphonique à des gens qui n'en ont jamais entendu : "tous les pupitres sont sollicités, il y a une énergie formidable".