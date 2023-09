l'Opéra National de Lorraine : Un début de saison 2023-2024 à ne pas manquer

Des concerts surprises ouvrent ce début de saison de l'Opéra Nationale de Lorraine. Les musicien-ne-s de son orchestre, vous proposent des moments musicaux issus du répertoire du XVIIIe siècle dans différents lieux dévoilés au dernier moment.

De la danse avec Songlines , du chorégraphe, Marco Berrettini (plusieurs dates en novembre),

Des fantaisies pour le jeune public : Opéra berceau (plusieurs dates tout au long de la saison), concert halloween (30 et 31 octobre 2023)

L'Opéra de Mozart : Idoménée, Roi de Crète Du 29 septembre au 01 Octobre 2023 : Gagnez vos places en écoutant France Bleu Sud Lorraine !

Héros de la guerre de Troie; Idoménée, roi de Crète se retrouve en pleine tempête. Il fait la promesse à Neptune, dieu des mers de sacrifier le premier être vivant dès son arrivée à terre, s'il lui laisse la vie sauve et permet à son navire d'arriver à bon port. Comble de l'horreur pour Idoménée, le premier qu'il croise est son propre fils Idamente.

Pour cet opéra seria, Mozart fait éclater les cadres traditionnels du drame et lui offre un dénouement inattendu avec un rebondissement "Deus ex ma machina". Seul Mozart et son génie pouvaient conclure cette tragédie de façon si innovante et audacieuse.

Saison 2023-2024 | Opéra national de Lorraine

Durée

2 h 45 avec entracte

Tarif

de 5€ à 43 €

Opéra en version semi-scénique,

en italien, surtitré

Tout public

à partir de 11 ans

