Le 15 janvier 2017, 700 collégiens et élèves d'écoles primaires qui assistaient à la représentation de Chaplin à l'Opéra national du Rhin à Strasbourg ont du être évacués à la suite de la chute d'une poutrelle sur la toiture du bâtiment. Incident sans gravité mais révélateur de l'état général de ce bâtiment à l'italienne, qui a beaucoup de cachet mais n'est plus vraiment fonctionnel.

La sécurité du public - 100.000 spectateurs par saison - n'est pas en cause, mais le confort est régulièrement pointé du doigt : acoustique trop mate, sièges inconfortables, toilettes spartiates et peu nombreuses.

Le confort n'est pas assuré, ni le niveau sonore, on sait très bien que cette salle n'est pas l'une des meilleures au niveau acoustique, le confort visuel n'est pas non plus assuré. Bertrand Rossi, directeur adjoint de l'Opéra National du Rhin