L'opéra-rock Starmania est de retour dans une nouvelle version

Paris, France

Starmania est de retour annonce Le Parisien/Aujourd'hui en France. Plus de 40 ans après le premier album studio de 1978, vous pourrez découvrir ou redécouvrir sur scène les plus grands succès de l'opéra rock de Luc Plamondon et Michel Berger : "Quand on arrive en ville", "Le blues du businessman", "La complainte de la serveuse automate". Les places sont mises en vente ce mardi 12 novembre pour les dates parisiennes.Une tournée des zéniths est ensuite prévue.

Retour le 6 octobre 2020

Première représentation de cette nouvelle version en octobre 2020 à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) pour une nouvelle version, mise en scène par Thomas Jolly, homme de théâtre et d'opéra.

En coulisses on retrouve Luc Plamandon mais aussi Raphaël Hamburger, le fils de Michel Berger et France Gall ainsi que le producteur Thierry Suc.

Les castings sont toujours en cours pour trouver les nouveaux interprètes de Johnny Rockfort, Stella Spotlight, Ziggy ou encore Zéro Janvier. Starmania avait à l'époque braqué les projecteurs sur Daniel Balavoine, Céline Dion, France Gall, Maurane, Claude Dubois et bien d'autres.