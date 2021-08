L'opéra s'invite sur les places des villages et des quartiers du Cambrésis cet été

Sur la place de Catillon sur Sambre, village de 800 âmes au fin fond du Cambrésis; à la frontière de l'Aisne, des tracteurs qui passent, et puis l'opérabus, à l'intérieur du bus réaménagé, les indispensables rideaux rouges, les moulures dorées au plafond et des angelots qui regardent amusés les spectateurs qui écoutent un concert champêtre du 17° interprété par une soprano et un musicien qui joue du Théorbe, un grand luth.

A la fin des 40 minutes, une durée délibérément courte pour ne pas lasser, Claudine, une retraitée venue du Favril, un village à côté est sous le charme

C'est très original, c'est mignon ! je trouve que c'est bien que ces artistes là viennent dans les villages, c'est magnifique

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Cécile connait la musique baroque, mais elle obligée d'habitude de faire 45 minutes de route pour aller jusqu'à Valenciennes, cette halte rurale c'est donc une aubaine pour elle.

L'objectif de l'opérabus qui va au plus près des gens, c'est aussi de désacraliser l'opéra assure la soprano Caroline Arnaud

Casser l'image d'une musique d’élite, une musique à laquelle on n'aurait pas accès si on n'a pas la connaissance,c 'est pas vrai. La musique par essence c'est quelque chose qui vient réveiller des émotions et beaucoup de sensations physiques, surtout là comme c'est de la musique non sonorisée ça appelle à beaucoup de vibrations et ça c'est quelque chose que tout le monde peut ressentir

Même les ados sont séduits

Pari réussi, Patrice s'est laissé porter par cette musique qu'il ne connaissait pas, "j'ai trouvé ça très bien, il est possible que je m'amuse à en écouter chez moi à l'avenir" assure-t-il.

Et les plus jeunes aussi qui peuvent écouter des musiques à des années lumières de l'opéra sont aussi conquis comme Clémence 11 ans et Elaura 13, touchées par la voix de la chanteuse.

L'opérabus propose des séances pour le grand public, mais aussi pour des groupes dans les quartiers prioritaires ou pour des personnes handicapées. Des spectateurs qui peuvent aussi aller avant ou après aller poser leurs questions sur les impôts ou la caf au camion bleu du département du Nord stationné juste à côté de l'opérabus explique Yannick Lemaire le directeur d'Harmonia Sacra pour qui la culture est aussi une sorte de service public, "c'est important dans notre vie quotidienne".

La tournée simultanée du camion bleu et de l'opérabus c'est jusqu'au 27 août dans le Cambrésis. Pour plus d'informations sur les communes traversées et les réservations, rdv sur le site de l'opérabus.