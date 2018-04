Vellèches, France

Il s'agirait du premier réseau de vente directe de produits fermiers et de tourisme à la ferme: vente de produits, restauration, séjours et loisirs à la ferme, il y en a pour tous les goûts ! C'est ce week-end que Marie France Pasquinet, à la tête du Manoir de la Blonnerie, à Velleches, au nord de Châtellerault, va ouvrir ses portes. "Au milieu des années 80, nous n'étions qu'une poignée à vouloir nous développer autrement, à vouloir valoriser nos produits et notre travail. On avait imaginé à l'époque des circuits courts. C'était innovant on avait eu l'idée de faire des journées portes-ouvertes et qui s'appelait rallye de ferme en ferme."

A la ferme on peut aussi dormir dans un ancien pigeonnier - Marie France Pasquinet

Aujourd'hui on a parcouru pas mal de chemin, on propose sur la ferme nos produits comme nos jus de pomme, de poire, la viande de nos agneaux, et puis c'est aussi les gites et les chambres insolites qui plaisent beaucoup" reconnait Marie-France dans un large sourire.