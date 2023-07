L'opération "Pages à la plage" relancée à Cannes pour bouquiner sous le parasol

Vous avez oublié votre livre de chevet à la maison ? Vous n'avez pas envie de surcharger votre sac à dos ? La ville de Cannes relance depuis le week-end dernier l'opération "Pages à la plage" avec l'ouverture d'une bibliothèque éphémère sur la plage Zamenhof pour emprunter un ou plusieurs ouvrages sur place, gratuitement, pour une heure ou une journée.

Les BD ont du succès cette année

Entre le port-Canto et la plage du Martinez on la trouve encastrée dans le mur blanc sous la Croisette, discrète, cachée derrière les parasols. À l'intérieur de cette bibliothèque éphémère ouverte jusqu'à fin août, plus de 500 références : des magazines de mode ou de sport rangés à l'entrée et qui datent un peu pour ne pas faire concurrence aux kiosques. Plusieurs étagères de livres en tout genres et pour tous les âges. Des BD qui ont beaucoup de succès cette année. Mais aussi des livres pour enfants et même des jeux et des coloriages.

Plus de 2.000 ouvrages empruntés l'an dernier

Vous pouvez emprunter jusqu'à deux livres par jour, gratuitement. Il suffit de laisser en échange votre pièce d'identité et vous êtes libre ensuite d'aller lire les pieds dans l'eau ou au frais à l'intérieur, à côtés des deux ventilateurs installés. Le tout est de ramener le bouquin avant 17h45 quitte à le reprendre le lendemain pour le finir. Des ouvrages prêtés par la médiathèque de la ville pour l'été. Cette opération existe depuis 2014 et l'an passé, elle avait permis aux Cannois ou aux vacanciers de passage d'emprunter plus de 2.000 ouvrages tout au long de l'été. Les heures d'ouverture : 7j/7 de 10h à 13h puis de 14h à 17h45.