L'orangerie de Grenoble va se transformer pour devenir une "maison des savoirs-faire locaux"

La grande orangerie de Grenoble va être aménagée et ouvrir ses portes aux grenoblois.

Grenoble, France

Une "maison des savoirs-faire locaux" : c'est ce que va devenir la grande orangerie de Grenoble, située en face de l’Hôtel de ville. L'association "La Grande Saison", qui porte le projet, va créer un nouveau lieu de vie, dont le cœur sera des comptoirs de restauration avec une dizaine de chefs grenoblois qui seront sur place tous les jours pour proposer leur cuisine.

Jusqu'à maintenant l'orangerie servait aux espaces verts, pour stocker les palmiers et orangers de la Ville. © Radio France - Elisa Montagnat

Au milieu se trouvera une allée centrale avec de grandes tables d'hôtes, et les tarifs seront "accessibles" selon Nadège Perrin, trésorière de l'association : "Ça sera de la cuisine basée sur un maximum de produits locaux. Il y en aura pour tous les goûts : des burgers avec Black Rhino, fromages et vins avec Bernard Mure-Ravaud, côté sucré Thierry Court avec Les Petits Bonheur, Florian Poyet sur un aspect plutôt italien... Et d'autres !"

Une grande terrasse sera aménagée le long du batiment. © Radio France - Elisa Montagnat

Une cuisine partagée et des ateliers cuisine sont également prévus, ainsi que des emplacements dédiés à une cinquantaine d'artisans qui proposeront leurs produits sous forme de boutique show-room, ainsi que des ateliers création. Egalement dans le projet : un espace culturel avec une scène, et à l'extérieur de l'orangerie une grande terrasse et des jardins partagés.

Deux millions d'euros de travaux

Coût des travaux : deux millions d'euros. "Il y a vraiment de la rénovation du sol au plafond à faire !" confie Nadège Perrin "Il y a des grandes baies vitrées sur toute la façade ouest qui sont classées. Elles vont être rénovées dans le respect du savoir-faire de l'époque. La verrière au plafond sera conservée et nettoyée." Le bail a été signé pour plusieurs dizaines d'années avec la Ville de Grenoble.