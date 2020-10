L'orchestre d'Avignon Provence obtient le label National

La ministre de la Culture a décerné le label National à l'orchestre d'Avignon Provence. Le label stabilise le financement de cet orchestre de 38 musiciens avec le soutien de l'Etat et des collectivités locales.

La ministre de la Culture était à Avignon ce weekend pour débattre de l'avenir de la culture après la crise du coronavirus. Roselyne Bachelot a fait un détour par la salle de répétition de l'orchestre Avignon Provence pour décerner le label National à cet orchestre. C'est le quatrième en France, le premier dans la région.

De la liquidation au label National

Campagne avant la répétition mardi pour les 38 musiciens. Ils préparent un répertoire italien pour la semaine italienne d'Avignon. Le label d'orchestre National garantit un financement Etat - collectivités locales pour trois ans. Philippe Grison, le directeur de l'orchestre se souvient d'une époque beaucoup plus difficile : " je suis arrivé pour une restructuration. L’orchestre était au tribunal de commerce pour une liquidation il y a dix ans. Désormais son avenir est garantit pour trois ans au moins et faciliter la programmation. C'est le plus vieil orchestre de France. Il faut défendre le répertoire français du 19e siècle". Justement une oeuvre symbole de cet orchestre désormais national ? Pour Philippe Grison : " c'est un orchestre à la fois lyrique et symphonique donc Le Dialogue des Carmélites de Poulenc mis en scène par Alain Timar".

Un label pour une garantie de haute qualité de l'orchestre

Le chef Samuel Jean a lui aussi choisi ce Dialogue des Carmélites pour symboliser l'orchestre. Il a cédé sa baguette à Déborah Waldman mais après 300 concerts avec l'orchestre Avignon Provence, il se réjouit du label : "une saison ne se prépare pas en six mois. Ce label national va garantir une haute qualité aux programmateurs locaux ou internationaux".

65 000 spectateurs, 28 000 jeunes séduits dans les écoles, la super soliste violoniste Cordelia Palm est ravie par le changement de statut de l'orchestre : "pour nous, c'est la chose la plus belle qui nous arrive depuis 35 ans à nos pupitres de musiciens. Merci à tout ceux qui se sont battus pour sauver l'orchestre et lui obtenir ce label".

La violoniste a choisi une autre oeuvre pour symboliser l'orchestre national d'Avignon Provence : "la symphonie du Nouveau Monde d'Anton Dvořák car un nouveau monde s'ouvre pour l'orchestre mais aussi pour tous les organisateurs de spectacles" en cette période de crise sanitaire.

Prochain concert de l'Orchestre National de région Avignon Provence : le 6 novembre pour l'ouverture de la saison.