L'orchestre d'un collège de Dordogne va jouer dans le jardin du Sénat

Des collégiens de Dordogne vont jouer dans l'un des plus beaux jardins de France. L'orchestre du collège Georges et Marie Bousquet d'Eymet a été sélectionné pour jouer au Jardin du Luxembourg à Paris, juste à côté du Sénat le 10 juin prochain. Ils interpréteront leurs plus beaux morceaux sous le kiosque à musique, de 13h à 14h.

Au total, 13 orchestres de différents départements ont été choisis par l'association Orchestre à l'Ecole pour jouer les lundis et vendredis de juin.

Les concerts sont accessibles gratuitement au public.