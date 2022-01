L'Orchestre de Cannes décroche le label "Orchestre national en Région"

Il faudra désormais l'appeler "Orchestre national de Cannes." La formation symphonique fondée en 1975 à Cannes, qui comprend aujourd'hui 37 musiciens permanents, a reçu le label "Orchestre national en Région" du ministère de la Culture. Dans un communiqué ce vendredi, l'Orchestre de Cannes se félicite de ce label qui récompense "la grande qualité de son travail musical, sa démarche de valorisation et renouvellement des répertoires [et] son action en matière de transmission et d’éducation artistique et culturelle."

Seule formation symphonique de Côte d'Azur à recevoir ce label

La formation cannoise est la seule de la Côte d’Azur à bénéficier de ce label, qui en fait une référence sur la scène nationale et qui récompense les projets présentant "un intérêt général en matière de production et de diffusion de musique symphonique." Cette reconnaissance permet la poursuite de la "dynamique artistique et [des] projets éducatifs et de promotion de la musique symphonique pour tous, en application de la politique culturelle municipale" indique l'Orchestre national de Cannes.

L'Orchestre qui dispose d'une subvention annuelle de 1,08 million d'euros de la part de la municipalité conclut, avec ce label, une convention pluriannuelle d’objectifs avec l’État "pour mettre en œuvre sa démarche artistique et culturelle."