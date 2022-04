Encore une fois perturbé par le covid, l'Orchestre Pau Pays de Béarn avait décidé de reporter ses concerts du Nouvel An 2022 au mois de juillet. Ils sont finalement annulés, et l'organisation va rembourser les billets.

L'Orchestre de Pau annule les reports de son concert du Nouvel An 2022

Après un premier report à juillet 2022, l'Orchestre Pau Pays de Béarn décide finalement d'annuler sa série de concerts du Nouvel An prévus au Zénith de Pau (2 et 3 juillet). L'organisateur l'explique par les "nombreuses demandes de remboursement, une partie importante du public n'étant pas disponible aux dates de report proposées". C'est encore une fois le covid-19 qui avait empêché la tenue des concerts aux dates initiales. "Les prévisions incertaines quant à la présence nécessaire du public sur les 3 séances pour cette production budgétairement conséquente pour la structure, croisées avec une augmentation des prix de réservation du Zénith due à la période estivale, a contraint la Direction de l'OPPB, en accord avec le Président de l'EPCC, Monsieur François Bayrou, d'annuler ces reports", détaille l'OPPB. Toutes celles et ceux qui avaient acheté des places vont pouvoir se faire rembourser.

Comment se faire rembourser si vous avez acheté des places pour les concerts du Nouvel An de l'OPPB

L'OPPB détaille la marche à suivre pour vous faire rembourser : par email à contact@oppb.fr, en joignant impérativement un RIB à la demande ou en se présentant à la billetterie du mardi au vendredi, de 13h30 à 17h, au Pavillon des Arts.