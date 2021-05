L'orchestre de Pau retrouve son public pour une série de six concerts

Après des mois d'arrêt forcé et au lendemain de la réouverture des salles de spectacle, l'OPPB va rejouer à partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche une série de concert au palais Beaumont pour ses abonnés. 6 concerts au total pour accueillir tout le monde malgré la jauge maximum de 35%.

L'orchestre de Pau Pays de Béarn va retrouver son public ce jeudi 20 mai, pour une série de six concerts donnés au palais Beaumont jusqu'à dimanche. Le premier aura donc lieu ce jeudi à 19h, le prochain le vendredi à la même puis samedi et dimanche à 11h et 18h. Deux fois plus de concerts que prévu pour pouvoir accueillir tous les abonnés, environ 1.400, tout en respectant la jauge de 35% maximum. Malgré ces contraintes, "je me suis dit, il n'est pas possible de ne pas le faire", explique Frédéric Morando, le directeur de l'OPPB. "On avait la chance d'avoir eu l'audace et la chance de programmer cette semaine-là au cas où, et le fait est qu'on joue le lendemain de la réouverture donc ça tombe très bien", ajoute-t-il.

"Dès qu'on peut jouer, l'orchestre de Pau joue"

"Un concert, c'est la rencontre entre le public et les artistes, c'est la seule raison d'être du spectacle vivant", estime Frédéric Morando. Donc pas question de louper le retour possible du public en salle. Sentiment partagé par les musiciens eux-mêmes, comme Évelyne, violoniste depuis plusieurs années à l'OPPB : "On fait de la musique pour la partager, pas pour jouer dans son placard !", réagit-elle. La reprise des concerts et des répétitions en groupe lui avait manqué, jusqu'aux moindres détails : "quand j'ai préparé mes affaires, je me suis dit 'ça y est je peux ressortir ma robe de concert c'est chouette, enfin la vraie vie !'"

On fait de la musique pour la partager, pas pour jouer dans son placard - Évelyne, violoniste à l'OPPB

Rejouer devant du public, "pour nous c'est essentiel", ajoute la musicienne, "de pouvoir jouer et de pouvoir vivre de notre métier parce qu'on a passé beaucoup d'années à travailler pour en faire notre métier et quand on en est privé, c'est dur".