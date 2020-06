L'orchestre de Picardie retrouve la scène et le plaisir de jouer ensemble !

Retrouver l'harmonie ! Pour la première fois depuis le 13 mars et le début de la crise du coronavirus, l'orchestre de Picardie s'est réuni ce mercredi pour répéter collectivement sur la scène du grand théâtre de la Maison de la Culture d'Amiens avant un premier concert vendredi.

"En fait c'est la rentrée ! Moi j'étais trop pressée de reprendre, cela fait une semaine que j'ai hâte de reprendre et je suis contente de retrouver mes collègues", s'enthousiasme Romy Bischoff, clarinettiste et clarinette solo de l'orchestre de Picardie. "On retrouve toutes les sensations et toute l'énergie de la musique. Pendant ces trois mois de confinement, on a eu beau travailler chez nous, c'était pour soi, pour sa chambre son salon, son mari et ses enfants. Mais on arrive pas à donner ce pour quoi on fait ce métier c'est à dire les émotions, du plaisir, de la joie de la tristesse", raconte t-elle.

Romy Bischoff, clarinettiste et clarinette solo de l'orchestre de Picardie. © Radio France - François Sauvestre

Un enthousiasme partagé par tout l'orchestre qui prépare son premier concert post confinement. Ce sera vendredi, sur la scène de la MACU, devant un parterre réduit de 300 personnes composé, notamment de personnel soignant du CHU d'Amiens qui pourront entendre du Mozart, Raff ou Ives. Mais avant de se retrouver face au public, il faut s'accorder, trouver aussi de nouveaux repères pour respecter les distances physiques et les gestes barrières."Nous avons défini un protocole", précise Pierre Brouchoud le directeur général de l'orchestre de Picardie.

Il faut espacer les musiciens, ce qui est inhabituel pour une formation de notre taille. Il y a un mètre entre les cordes et deux entre les vents. Pour le jeu cela change les habitudes, on a plus son collègue de pupitre. Acoustiquement c'est différent aussi et cela demande des capacités d'adaptation. Par exemple les deux flûtes qui sont côte à côte et s'écoutent jouer ensemble vont devoir davantage se concentrer et tendre un peu plus l'oreille.

De quoi perdre un peu ses repères pour une formation privée de répétition collective depuis plus de trois mois. "C'est comme pour les sportifs de haut niveau, il faut qu'on s'entraîne", explique Vincent Defurne, deuxième cor de l'orchestre de Picardie et lui aussi très impatient de retrouver la scène face à un public.