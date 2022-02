L'orchestre de Picardie va inaugurer "France-Portugal 2022" lors d'un concert à la Philharmonie de Paris

L'orchestre de Picardie donne un concert exceptionnel vendredi 11 février. Il joue pour l'inauguration de la saison culturelle "France-Portugal 2022" à la Philharmonie de Paris. Plus de 200 événements culturels sont organisés pendant six mois dans les deux pays pour promouvoir l'Europe.

C'est le jour J pour l'orchestre de Picardie ! L'orchestre symphonique joue vendredi soir à la Philharmonie de Paris pour l'inauguration de la saison "France-Portugal 2022". Une série de plus de 200 événements culturels en France et au Portugal pour promouvoir l'amitié entre les deux pays et surtout l'Europe.

L'orchestre de Picardie ambassadeur mondial

Pour l'occasion, l'orchestre donnera le concert "Portugal Rêvé", un programme composé de quatre œuvres portugaises et françaises, conçu et pensé par le chef d'orchestre Michael Cousteau et le pianiste Bruno Belthoise :

- Fernando Lopes-Graça, Sinfonieta op.220 (Hommage à Haydn) - 1980

- Anne Victorino d’Almeida, Concerto pour piano op.78 - 2021 - création 2021

- Benjamin Attahir, O Pescador e a Lua - création mondiale 2021

- Maurice Ravel, Ma Mère l'Oye - ballet intégral

L'orchestre de Picardie à la Philharmonie : le reportage de Mélanie Kuszelewicz Copier

L'orchestre de Picardie est le seul orchestre à participer à l'inauguration de la saison France Portugal. Il a fallu une semaine de répétition pour tout mettre en place mais la création et la conception du projet a pris un an et demi. Les quarante musiciens ont répété pour la dernière fois jeudi au Trait d'Union, la salle culturelle de Glisy.

Bien que le programme soit très original, il reste accessible à tous selon Michaël Cousteau, le chef d'orchestre.

Michael Cousteau, chef d'orchestre de l'orchestre de Picardie. Copier

Le concert c'est ce soir à 20h30 à la Philharmonie de Paris.